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Искусственный интеллект спровоцирует дефицит рабочей силы, а не безработицу

Финтех и Карты
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Искусственный интеллект спровоцирует дефицит рабочей силы, а не безработицу
Искусственный интеллект спровоцирует дефицит рабочей силы, а не безработицу
Основатель компании Amazon Джефф Безос категорически отрицает распространенные опасения по поводу того, что автоматизация и искусственный интеллект сделают людей лишними.
Об этом сообщает Reuters.
По мнению Безоса, развитие этой технологии на самом деле приведет к дефициту рабочей силы, поскольку человечество имеет бесконечное количество дел и ограничено лишь барьерами, которые ИИ способен уменьшить.
Такое утверждение контрастирует с настроениями общества, ведь недавний опрос Reuters/Ipsos продемонстрировал, что половина американцев до сих пор опасается потери работы из-за развития искусственного интеллекта.
На технологической конференции VivaTech в Париже Безос рассказал о своем новом стартапе в сфере искусственного интеллекта под названием Prometheus, который направлен на значительное ускорение физического производства. Кроме этого, он поделился планами насчет своего аэрокосмического проекта Blue Origin.
Одной из главных целей освоения космоса основатель Amazon назвал перенос самых загрязняющих промышленных предприятий за пределы нашей планеты.
Бизнесмен убежден, что когда космические путешествия станут достаточно дешевыми и надежными, человечество сможет добывать полезные ископаемые из Луны и астероидов.
По материалам:
Діло
Финтех
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