0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Почему банк или банкомат может забрать карту в Германии

Финтех и Карты
56
При снятии наличных рекомендуется соблюдать базовые правила безопасности
При снятии наличных рекомендуется соблюдать базовые правила безопасности
Из-за усиления контроля за финансовыми операциями в рамках борьбы с отмыванием денег банки в Германии более тщательно проверяют транзакции клиентов. В некоторых случаях это может привести к блокированию или даже изъятию банковской карты банкоматом.
Об этом пишет Ausnews.de.
При снятии наличных средств рекомендуется соблюдать основные правила безопасности, в частности нажимать кнопку отмены после завершения операции. Впрочем, даже при правильном использовании карта может быть заблокирована или удалена.

Почему банк или банкомат может забрать карту в Германии

Наиболее распространенной причиной изъятия карты является трехкратный неправильный ввод PIN-кода. В таком случае банкомат обычно забирает карту.
Еще одной причиной является так называемое правило 30 секунд. Если пользователь вставил карту в банкомат, но не выполняет никаких действий, устройство автоматически ее изымает. В большинстве случаев это происходит примерно через 30 секунд, а в некоторых банках уже через 20 секунд. Такой механизм введен для защиты клиентов, которые могут случайно забыть карту в банкомате.
Банкомат или система безопасности банка могут изъять карту в случае подозрения на мошеннические действия. Например, скимминг — установка сторонних устройств для похищения данных карты, или cash trapping — схему, при которой наличные деньги задерживается в банкомате с помощью специальных устройств.
Читайте также
Еще одной причиной могут стать банковские проверки, связанные с соблюдением законодательства по противодействию отмыванию средств, финансированию терроризма и нарушению санкционных режимов.
После введения новых правил банки начали более внимательно отслеживать подозрительные операции, среди которых:
  • большие поступления денег;
  • необычные переводы;
  • частые внесения наличных денег;
  • международные транзакции;
  • непонятное или подозрительное назначение платежей.
В некоторых случаях это может привести к дополнительным проверкам или временным ограничениям на использование карты.

Критика со стороны защитников прав потребителей

Представители центров защиты прав потребителей считают, что банки не всегда достаточно прозрачно объясняют причины изъятия карт.
По их мнению, клиенты часто не получают объяснений непосредственно на месте и не понимают, почему банкомат изъял карту. Поэтому человек может неожиданно остаться без доступа к собственным средствам, например во время путешествия или отпуска.
Место для вашей рекламы
Дополнительные трудности возникают при использовании банкоматов других банков. В некоторых случаях изъятые карты не возвращают владельцам, а уничтожают из соображений безопасности.
В связи с этим защитники прав потребителей призывают банки более четко информировать клиентов о причинах изъятия карт и оперативнее выдавать замену.

Что делать, если банкомат изъял карту

Если банкомат забрал карту, специалисты рекомендуют:
  • немедленно заблокировать карту;
  • записать адрес банкомата и время инцидента;
  • связаться со своим банком.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Платежные картыГерманияБанки мира
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems