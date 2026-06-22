Почему банк или банкомат может забрать карту в Германии Сегодня 16:05 — Финтех и Карты

При снятии наличных рекомендуется соблюдать базовые правила безопасности

Из-за усиления контроля за финансовыми операциями в рамках борьбы с отмыванием денег банки в Германии более тщательно проверяют транзакции клиентов. В некоторых случаях это может привести к блокированию или даже изъятию банковской карты банкоматом.

Об этом пишет Ausnews.de.

При снятии наличных средств рекомендуется соблюдать основные правила безопасности, в частности нажимать кнопку отмены после завершения операции. Впрочем, даже при правильном использовании карта может быть заблокирована или удалена.

Почему банк или банкомат может забрать карту в Германии

Наиболее распространенной причиной изъятия карты является трехкратный неправильный ввод PIN-кода. В таком случае банкомат обычно забирает карту.

Еще одной причиной является так называемое правило 30 секунд. Если пользователь вставил карту в банкомат, но не выполняет никаких действий, устройство автоматически ее изымает. В большинстве случаев это происходит примерно через 30 секунд, а в некоторых банках уже через 20 секунд. Такой механизм введен для защиты клиентов, которые могут случайно забыть карту в банкомате.

Банкомат или система безопасности банка могут изъять карту в случае подозрения на мошеннические действия. Например, скимминг — установка сторонних устройств для похищения данных карты, или cash trapping — схему, при которой наличные деньги задерживается в банкомате с помощью специальных устройств.

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Еще одной причиной могут стать банковские проверки, связанные с соблюдением законодательства по противодействию отмыванию средств, финансированию терроризма и нарушению санкционных режимов.

После введения новых правил банки начали более внимательно отслеживать подозрительные операции, среди которых:

большие поступления денег;

необычные переводы;

частые внесения наличных денег;

международные транзакции;

непонятное или подозрительное назначение платежей.

В некоторых случаях это может привести к дополнительным проверкам или временным ограничениям на использование карты.

Критика со стороны защитников прав потребителей

Представители центров защиты прав потребителей считают, что банки не всегда достаточно прозрачно объясняют причины изъятия карт.

По их мнению, клиенты часто не получают объяснений непосредственно на месте и не понимают, почему банкомат изъял карту. Поэтому человек может неожиданно остаться без доступа к собственным средствам, например во время путешествия или отпуска.

Дополнительные трудности возникают при использовании банкоматов других банков. В некоторых случаях изъятые карты не возвращают владельцам, а уничтожают из соображений безопасности.

В связи с этим защитники прав потребителей призывают банки более четко информировать клиентов о причинах изъятия карт и оперативнее выдавать замену.

Что делать, если банкомат изъял карту

Если банкомат забрал карту, специалисты рекомендуют:

немедленно заблокировать карту;

записать адрес банкомата и время инцидента;

связаться со своим банком.

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