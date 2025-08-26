Сколько наличных можно снять в банкоматах в Польше — Finance.ua

Сколько наличных можно снять в банкоматах в Польше
Безналичные платежи постепенно вытесняют наличные деньги, но иногда все же нужен кэш. В то же время банки контролируют объемы снятия средств, вводя определенные ограничения. Это касается и польских банков. Со ссылкой на inpoland рассказываем, какие лимиты на снятие наличных денег действуют в банках Польши.
Что нужно знать о лимитах
Банкоматы имеют ограничения на сумму, которую можно снять за одну операцию или в течение суток. Такие лимиты необходимы для защиты транзакций и поддержания стабильной ликвидности. Каждый банк определяет их самостоятельно.
Размер ограничений зависит от анализа поведения клиентов, изменений на финансовом рынке, типа счета и персонализированных настроек. В среднем дневные лимиты снятия наличных средств составляют от 2000 до 10 000 злотых.
Банкоматы обычно выдают не более 40 банкнот за одну транзакцию, а наименьший номинал купюры, который можно получить, обычно равен 50 злотым.
Лимиты на снятие наличных денег в самых популярных польских банках
- Euronet — максимальная сумма снятия средств на один раз составляет 800 злотых,
- Planet Cash — максимальная сумма снятия средств на один раз составляет 1000 злотых. Клиенты, имеющие счет в банке, сотрудничающем с Planet Cash, могут увеличить лимит,
- Santander Bank Polska — максимальная сумма снятия средств на один раз составляет 1000 злотых. Суточный лимит для клиентов Santander составляет 15 000 злотых,
- Pekao — ежедневный лимит снятия для держателей карт Visa, Mastercard и Maestro составляет 6 000 злотых, а для карт Gold — 15 000 злотых,
- PKO BP — ежедневный лимит снятия средств составляет 20 000 злотых,
- Millennium — ежедневный лимит снятия средств по умолчанию составляет 2 000 злотых, но его можно увеличить до 20 000 злотых.
Если вам нужно снять большую сумму, то следует обратиться в отделение бака.
Напомним, Налоговая служба Польши все чаще получает доступ к счетам клиентов банков. Количество запросов на снятие банковской тайны и проверку транзакций резко возросло. Подробно о том, какие операции с деньгами польская налоговая считает подозрительными — рассказали по ссылке.
Удобнее воспринимать все на слух? Жмите ▶️ для просмотра этой новости в озвученной версии.
Поделиться новостью
Также по теме
Сколько наличных можно снять в банкоматах в Польше
На что тратят свои деньги богатые люди
ТОП-10 лучших мест в Европе для посещения этой осенью
Пенсия за выслугу лет учителям в 2025 году: размер и как рассчитывается
Из-за каких ошибок можно потерять право собственности
Какой самый лучший город для дистанционной работы: ТОП-10 (инфографика)