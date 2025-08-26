Сколько наличных можно снять в банкоматах в Польше — Finance.ua
Сколько наличных можно снять в банкоматах в Польше

Личные финансы
Безналичные платежи постепенно вытесняют наличные деньги, но иногда все же нужен кэш. В то же время банки контролируют объемы снятия средств, вводя определенные ограничения. Это касается и польских банков. Со ссылкой на inpoland рассказываем, какие лимиты на снятие наличных денег действуют в банках Польши.

Что нужно знать о лимитах

Банкоматы имеют ограничения на сумму, которую можно снять за одну операцию или в течение суток. Такие лимиты необходимы для защиты транзакций и поддержания стабильной ликвидности. Каждый банк определяет их самостоятельно.
Размер ограничений зависит от анализа поведения клиентов, изменений на финансовом рынке, типа счета и персонализированных настроек. В среднем дневные лимиты снятия наличных средств составляют от 2000 до 10 000 злотых.
Банкоматы обычно выдают не более 40 банкнот за одну транзакцию, а наименьший номинал купюры, который можно получить, обычно равен 50 злотым.
Лимиты на снятие наличных денег в самых популярных польских банках

  • Euronet — максимальная сумма снятия средств на один раз составляет 800 злотых,
  • Planet Cash — максимальная сумма снятия средств на один раз составляет 1000 злотых. Клиенты, имеющие счет в банке, сотрудничающем с Planet Cash, могут увеличить лимит,
  • Santander Bank Polska — максимальная сумма снятия средств на один раз составляет 1000 злотых. Суточный лимит для клиентов Santander составляет 15 000 злотых,
  • Pekao — ежедневный лимит снятия для держателей карт Visa, Mastercard и Maestro составляет 6 000 злотых, а для карт Gold — 15 000 злотых,
  • PKO BP — ежедневный лимит снятия средств составляет 20 000 злотых,
  • Millennium — ежедневный лимит снятия средств по умолчанию составляет 2 000 злотых, но его можно увеличить до 20 000 злотых.
Если вам нужно снять большую сумму, то следует обратиться в отделение бака.
Напомним, Налоговая служба Польши все чаще получает доступ к счетам клиентов банков. Количество запросов на снятие банковской тайны и проверку транзакций резко возросло. Подробно о том, какие операции с деньгами польская налоговая считает подозрительными — рассказали по ссылке.
Светлана Вышковская
Редактор
Деньги
