0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-5 необычных профессий в Украине

Личные финансы
40
ТОП-5 необычных профессий в Украине
ТОП-5 необычных профессий в Украине
В Украине существуют виды деятельности, которые, в отличие от экономиста, столяра, повара и ІТ-специалиста, необычны и малоизвестны.
Об этом рассказали специалисты Государственной службы занятости.

ТОП-5 необычных профессий в Украине

Батанник

Это работник на текстильном производстве, который обрабатывает и производит ткани. Чаще всего батанники — это ткачи или вязальщики, работающие с хлопком.
Читайте также
Должность предусматривает ручной труд и наличие специальных навыков, которые можно получить на производстве или в профессионально-технических заведениях.

Реолог

Реологи исследуют поведение сложных жидкостей и деформацию мягких твердых тел.
Специалисты изучают, как разные материалы (от вязких жидкостей до горных пород и суспензий) ведут себя под большими нагрузками.
Это междисциплинарная профессия, чаще всего требующая образования по специальности «Физика и астрономия».

Териолог

Это ученый, изучающий биологию, поведение, эволюцию и среду обитания млекопитающих.
Читайте также
Териологи обычно имеют высшее образование в области биологии, зоологии или родственных наук.

Фабрикатор

Контролирует и координирует производственные процессы на заводах и фабриках, чаще всего в металлургии. Фабрикаторы занимаются разработкой технических задач и следят за соблюдением технологических норм.
Профессия требует высшего образования в области инженерии производства и строительства, а также металлургии.

Целитель

Специалист, практикующий в области нетрадиционной медицины и помогающий достичь физического, психического или духовного равновесия, часто с помощью альтернативных методов.
Читайте также
К этой категории относятся также натуропаты (сторонники гомеопатии) и специалисты бесконтактного массажа. Все они должны иметь государственную регистрацию и платить налоги за полученную прибыль.
Ранее Finance.ua писал, что за январь-октябрь наибольший спрос среди работодателей наблюдался на работников в сфере торговли и услуг — 18% всех представленных вакансий.
Меньше всего искали квалифицированных работников сельского и лесного хозяйств, рыборазведения и рыболовства — всего 2,3%.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems