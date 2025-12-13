ТОП-5 необычных профессий в Украине
В Украине существуют виды деятельности, которые, в отличие от экономиста, столяра, повара и ІТ-специалиста, необычны и малоизвестны.
Об этом рассказали специалисты Государственной службы занятости.
ТОП-5 необычных профессий в Украине
Батанник
Это работник на текстильном производстве, который обрабатывает и производит ткани. Чаще всего батанники — это ткачи или вязальщики, работающие с хлопком.
Должность предусматривает ручной труд и наличие специальных навыков, которые можно получить на производстве или в профессионально-технических заведениях.
Реолог
Реологи исследуют поведение сложных жидкостей и деформацию мягких твердых тел.
Специалисты изучают, как разные материалы (от вязких жидкостей до горных пород и суспензий) ведут себя под большими нагрузками.
Это междисциплинарная профессия, чаще всего требующая образования по специальности «Физика и астрономия».
Териолог
Это ученый, изучающий биологию, поведение, эволюцию и среду обитания млекопитающих.
Териологи обычно имеют высшее образование в области биологии, зоологии или родственных наук.
Фабрикатор
Контролирует и координирует производственные процессы на заводах и фабриках, чаще всего в металлургии. Фабрикаторы занимаются разработкой технических задач и следят за соблюдением технологических норм.
Профессия требует высшего образования в области инженерии производства и строительства, а также металлургии.
Целитель
Специалист, практикующий в области нетрадиционной медицины и помогающий достичь физического, психического или духовного равновесия, часто с помощью альтернативных методов.
К этой категории относятся также натуропаты (сторонники гомеопатии) и специалисты бесконтактного массажа. Все они должны иметь государственную регистрацию и платить налоги за полученную прибыль.
Ранее Finance.ua писал, что за январь-октябрь наибольший спрос среди работодателей наблюдался на работников в сфере торговли и услуг — 18% всех представленных вакансий.
Меньше всего искали квалифицированных работников сельского и лесного хозяйств, рыборазведения и рыболовства — всего 2,3%.
