Три шага для финансовой перезагрузки перед Новым годом
В конце года традиционно подводят итоги и анализируют достижения. Поэтому это идеальное время для финансовой перезагрузки — комплексной проверки доходов, расходов и финансовых целей.
Специалисты «Финкульта» рассказывают о трех шагах, которые помогут понять, что работает, что требует изменений и куда направить ресурсы в следующем году.
Шаг 1. Обновление = проверка актуальности
Просмотрите ваши банковские продукты: счета, карты, депозиты, кредитные лимиты.
Оцените, десть ли необходимые страховки и подписки в мобильных приложениях.
Проверьте резервный фонд, чтобы убедиться, что его хватит на непредвиденные расходы.
Кроме того, важно задуматься над финансовыми целями: остаются ли они актуальными в новых условиях или нуждаются в коррекции.
Шаг 2. Оптимизация = повышение эффективности
Эксперты советуют сократить незаметные расходы, которые постепенно «съедают» бюджет: подписки, комиссии, мелкие ежедневные покупки.
Также следует перераспределить средства в соответствии с приоритетами: базовые потребности, безопасность и развитие.
Подумайте, как можно распределить инвестиции и сбережения так, чтобы они давали более продуктивный результат при приемлемом риске.
Используйте автоматизацию, где это возможно: регулярные платежи и накопления.
Шаг 3. Контроль = закрепление результата
На следующий год поставьте конкретные финансовые цели и отслеживайте их выполнение с помощью таблиц, приложений для бюджета, чек-писем
и т. п.
Проводите ежемесячный и ежеквартальный учет доходов и расходов, чтобы избежать непредвиденных финансовых сюрпризов и быстро заметить отклонения.
