0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Три шага для финансовой перезагрузки перед Новым годом

Личные финансы
19
Три шага для финансовой перезагрузки перед Новым годом
Три шага для финансовой перезагрузки перед Новым годом
В конце года традиционно подводят итоги и анализируют достижения. Поэтому это идеальное время для финансовой перезагрузки — комплексной проверки доходов, расходов и финансовых целей.
Специалисты «Финкульта» рассказывают о трех шагах, которые помогут понять, что работает, что требует изменений и куда направить ресурсы в следующем году.

Шаг 1. Обновление = проверка актуальности

Просмотрите ваши банковские продукты: счета, карты, депозиты, кредитные лимиты.
Читайте также
Оцените, десть ли необходимые страховки и подписки в мобильных приложениях.
Проверьте резервный фонд, чтобы убедиться, что его хватит на непредвиденные расходы.
Кроме того, важно задуматься над финансовыми целями: остаются ли они актуальными в новых условиях или нуждаются в коррекции.

Шаг 2. Оптимизация = повышение эффективности

Эксперты советуют сократить незаметные расходы, которые постепенно «съедают» бюджет: подписки, комиссии, мелкие ежедневные покупки.
Также следует перераспределить средства в соответствии с приоритетами: базовые потребности, безопасность и развитие.
Читайте также
Подумайте, как можно распределить инвестиции и сбережения так, чтобы они давали более продуктивный результат при приемлемом риске.
Используйте автоматизацию, где это возможно: регулярные платежи и накопления.

Шаг 3. Контроль = закрепление результата

На следующий год поставьте конкретные финансовые цели и отслеживайте их выполнение с помощью таблиц, приложений для бюджета, чек-писем и т. п.
Проводите ежемесячный и ежеквартальный учет доходов и расходов, чтобы избежать непредвиденных финансовых сюрпризов и быстро заметить отклонения.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems