Три шага для финансовой перезагрузки перед Новым годом

Три шага для финансовой перезагрузки перед Новым годом

В конце года традиционно подводят итоги и анализируют достижения. Поэтому это идеальное время для финансовой перезагрузки — комплексной проверки доходов, расходов и финансовых целей.

Специалисты «Финкульта» рассказывают о трех шагах, которые помогут понять, что работает, что требует изменений и куда направить ресурсы в следующем году.

Шаг 1. Обновление = проверка актуальности

Просмотрите ваши банковские продукты: счета, карты, депозиты, кредитные лимиты.

Оцените, десть ли необходимые страховки и подписки в мобильных приложениях.

Проверьте резервный фонд, чтобы убедиться, что его хватит на непредвиденные расходы.

Кроме того, важно задуматься над финансовыми целями: остаются ли они актуальными в новых условиях или нуждаются в коррекции.

Шаг 2. Оптимизация = повышение эффективности

Эксперты советуют сократить незаметные расходы, которые постепенно «съедают» бюджет: подписки, комиссии, мелкие ежедневные покупки.

Также следует перераспределить средства в соответствии с приоритетами: базовые потребности, безопасность и развитие.

Подумайте, как можно распределить инвестиции и сбережения так, чтобы они давали более продуктивный результат при приемлемом риске.

Используйте автоматизацию, где это возможно: регулярные платежи и накопления.

Шаг 3. Контроль = закрепление результата

На следующий год поставьте конкретные финансовые цели и отслеживайте их выполнение с помощью таблиц, приложений для бюджета, чек-писем и т. п.

Проводите ежемесячный и ежеквартальный учет доходов и расходов, чтобы избежать непредвиденных финансовых сюрпризов и быстро заметить отклонения.

