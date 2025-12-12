Как формируются цены на лекарства в Украине: анализ 5 популярных препаратов Сегодня 18:30 — Личные финансы

Как формируются цены на лекарства в Украине: анализ 5 популярных препаратов

Каждый блистер и ампула, прежде чем попасть в руки покупателя, проходят долгий путь. И чем больше в нем этапов, тем выше в результате становится стоимость.

Эксперты Codes.com.ua провели исследование , в котором проанализировали, как формируются цены на лекарства в Украине, кто и как определяет стоимость препаратов.

Из чего состоит цена на лекарства

Завод

Оптово-отпускная стоимость зависит от того, какое активное вещество — оригинальное или дженерик. Это влияет на количество и качество исследований, сложность регистрации препарата. На оригинальные молекулы действует патент (до 20 лет), дающий компании эксклюзивное право на изготовление, а значит, и формирование цены.

Также учитываются затраты на сырье, амортизацию оборудования, зарплаты для персонала и маркетинг — разный для государственного и коммерческого сектора.

Если сравнить конечную наценку фармзавода с себестоимостью лекарства, в разных случаях получится от 10 до 1000%+.

Импортер

Стоимость медикаментов, изготовленных за границей, растет. На это влияют:

пошлина и таможенное оформление;

НДС;

колебания курса валют;

расходы по логистике;

маржа импортера.

Общая наценка составляет около 10%.

Дистрибьютор

Поставщики работают с оптовыми объемами и распространяют лекарства в государственные учреждения и частные аптеки. Их наценка учитывает:

хранение медикаментов;

транспортировка;

размеры реализуемых партий.

На этом этапе медикаменты дорожают на 5−20%.

Аптека

Здесь лекарство продается потребителям по розничной цене. На аптечные наценки влияют:

стоимость аренды помещения;

хранение медикаментов;

утилизация просроченных товаров;

риски вроде краж и порчи.

К цене дистрибьютора, как правило, прибавляются 15−35%. В некоторых случаях — 100%+. Во многих аптеках действует перекрестное субсидирование: мелкая наценка на популярные лекарства и большая — на все остальные.

Ориентировочный расчет

Этап Процент удорожания Текущая цена Изготовление по себестоимости - 100 грн Отпуск заводом 20% 120 грн Дистрибуция 10% 132 грн Продажа в аптеке 35% 178,2 грн

Инфографика: Codes.com.ua

Как государство контролирует стоимость медикаментов

С февраля 2025 года действует постановление Кабмина, определяющее предельные наценки в государственном и коммерческом секторах:

Категория надбавки Максимальное значение Начисленная дистрибьютором к оптово-отпускной цене. 8% Розничная на лекарства из Нацперечня и рецептурные ЛС 10−25% в зависимости от закупочной цены упаковки Розничная на безрецептурные препараты 35%

Не регулируется стоимость БАДов, косметики, диетических продуктов и другой парафармации.

На лекарства, разрешенные для производства и применения в Украине и внесенные в Госреестр ЛС, действует льготная ставка НДС — 7% вместо 20%.

Соблюдение норм законодательства контролируется по-разному. В государственном секторе применяются:

сверка с Нацреестром предельных оптово-отпускных цен;

закупки только через систему Prozorro;

плановые и внеплановые проверки и аудиты.

В коммерческом:

проверки Гослекслужбы;

обработка жалоб покупателей и общественных активистов;

компенсации за участие в государственных программах в соответствии с электронными рецептами.

Ответственность аптек, не соблюдающих правила, обычно административная (штраф до 1700 грн) или финансовая (штраф до 10% от годового оборота). Уголовное предусмотрено только за серьезные правонарушения: мошенничество, контрабанду и т. д.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.