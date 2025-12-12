0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как формируются цены на лекарства в Украине: анализ 5 популярных препаратов

Личные финансы
16
Как формируются цены на лекарства в Украине: анализ 5 популярных препаратов
Как формируются цены на лекарства в Украине: анализ 5 популярных препаратов
Каждый блистер и ампула, прежде чем попасть в руки покупателя, проходят долгий путь. И чем больше в нем этапов, тем выше в результате становится стоимость.
Эксперты Codes.com.ua провели исследование, в котором проанализировали, как формируются цены на лекарства в Украине, кто и как определяет стоимость препаратов.

Из чего состоит цена на лекарства

Завод

Оптово-отпускная стоимость зависит от того, какое активное вещество — оригинальное или дженерик. Это влияет на количество и качество исследований, сложность регистрации препарата. На оригинальные молекулы действует патент (до 20 лет), дающий компании эксклюзивное право на изготовление, а значит, и формирование цены.
Также учитываются затраты на сырье, амортизацию оборудования, зарплаты для персонала и маркетинг — разный для государственного и коммерческого сектора.
Если сравнить конечную наценку фармзавода с себестоимостью лекарства, в разных случаях получится от 10 до 1000%+.

Импортер

Стоимость медикаментов, изготовленных за границей, растет. На это влияют:
  • пошлина и таможенное оформление;
  • НДС;
  • колебания курса валют;
  • расходы по логистике;
  • маржа импортера.
Общая наценка составляет около 10%.

Дистрибьютор

Поставщики работают с оптовыми объемами и распространяют лекарства в государственные учреждения и частные аптеки. Их наценка учитывает:
  • хранение медикаментов;
  • транспортировка;
  • размеры реализуемых партий.
На этом этапе медикаменты дорожают на 5−20%.

Аптека

Здесь лекарство продается потребителям по розничной цене. На аптечные наценки влияют:
  • стоимость аренды помещения;
  • хранение медикаментов;
  • утилизация просроченных товаров;
  • риски вроде краж и порчи.
К цене дистрибьютора, как правило, прибавляются 15−35%. В некоторых случаях — 100%+. Во многих аптеках действует перекрестное субсидирование: мелкая наценка на популярные лекарства и большая — на все остальные.
Ориентировочный расчет
ЭтапПроцент удорожанияТекущая цена
Изготовление по себестоимости-100 грн
Отпуск заводом20%120 грн
Дистрибуция10%132 грн
Продажа в аптеке35%178,2 грн
Инфографика: Codes.com.ua
Инфографика: Codes.com.ua

Как государство контролирует стоимость медикаментов

С февраля 2025 года действует постановление Кабмина, определяющее предельные наценки в государственном и коммерческом секторах:
Категория надбавкиМаксимальное значение
Начисленная дистрибьютором к оптово-отпускной цене.8%
Розничная на лекарства из Нацперечня и рецептурные ЛС10−25% в зависимости от закупочной цены упаковки
Розничная на безрецептурные препараты35%
Не регулируется стоимость БАДов, косметики, диетических продуктов и другой парафармации.
На лекарства, разрешенные для производства и применения в Украине и внесенные в Госреестр ЛС, действует льготная ставка НДС — 7% вместо 20%.
Соблюдение норм законодательства контролируется по-разному. В государственном секторе применяются:
  • сверка с Нацреестром предельных оптово-отпускных цен;
  • закупки только через систему Prozorro;
  • плановые и внеплановые проверки и аудиты.
В коммерческом:
  • проверки Гослекслужбы;
  • обработка жалоб покупателей и общественных активистов;
  • компенсации за участие в государственных программах в соответствии с электронными рецептами.
Ответственность аптек, не соблюдающих правила, обычно административная (штраф до 1700 грн) или финансовая (штраф до 10% от годового оборота). Уголовное предусмотрено только за серьезные правонарушения: мошенничество, контрабанду и т. д.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems