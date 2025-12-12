Как формируются цены на лекарства в Украине: анализ 5 популярных препаратов
Каждый блистер и ампула, прежде чем попасть в руки покупателя, проходят долгий путь. И чем больше в нем этапов, тем выше в результате становится стоимость.
Эксперты Codes.com.ua провели исследование, в котором проанализировали, как формируются цены на лекарства в Украине, кто и как определяет стоимость препаратов.
Из чего состоит цена на лекарства
Завод
Оптово-отпускная стоимость зависит от того, какое активное вещество — оригинальное или дженерик. Это влияет на количество и качество исследований, сложность регистрации препарата. На оригинальные молекулы действует патент (до 20 лет), дающий компании эксклюзивное право на изготовление, а значит, и формирование цены.
Также учитываются затраты на сырье, амортизацию оборудования, зарплаты для персонала и маркетинг — разный для государственного и коммерческого сектора.
Если сравнить конечную наценку фармзавода с себестоимостью лекарства, в разных случаях получится от 10 до 1000%+.
Импортер
Стоимость медикаментов, изготовленных за границей, растет. На это влияют:
- пошлина и таможенное оформление;
- НДС;
- колебания курса валют;
- расходы по логистике;
- маржа импортера.
Общая наценка составляет около 10%.
Дистрибьютор
Поставщики работают с оптовыми объемами и распространяют лекарства в государственные учреждения и частные аптеки. Их наценка учитывает:
- хранение медикаментов;
- транспортировка;
- размеры реализуемых партий.
На этом этапе медикаменты дорожают на 5−20%.
Аптека
Здесь лекарство продается потребителям по розничной цене. На аптечные наценки влияют:
- стоимость аренды помещения;
- хранение медикаментов;
- утилизация просроченных товаров;
- риски вроде краж и порчи.
К цене дистрибьютора, как правило, прибавляются 15−35%. В некоторых случаях — 100%+. Во многих аптеках действует перекрестное субсидирование: мелкая наценка на популярные лекарства и большая — на все остальные.
Ориентировочный расчет
|Этап
|Процент удорожания
|Текущая цена
|Изготовление по себестоимости
|-
|100 грн
|Отпуск заводом
|20%
|120 грн
|Дистрибуция
|10%
|132 грн
|Продажа в аптеке
|35%
|178,2 грн
Как государство контролирует стоимость медикаментов
С февраля 2025 года действует постановление Кабмина, определяющее предельные наценки в государственном и коммерческом секторах:
|Категория надбавки
|Максимальное значение
|Начисленная дистрибьютором к оптово-отпускной цене.
|8%
|Розничная на лекарства из Нацперечня и рецептурные ЛС
|10−25% в зависимости от закупочной цены упаковки
|Розничная на безрецептурные препараты
|35%
Не регулируется стоимость БАДов, косметики, диетических продуктов и другой парафармации.
На лекарства, разрешенные для производства и применения в Украине и внесенные в Госреестр ЛС, действует льготная ставка НДС — 7% вместо 20%.
Соблюдение норм законодательства контролируется по-разному. В государственном секторе применяются:
- сверка с Нацреестром предельных оптово-отпускных цен;
- закупки только через систему Prozorro;
- плановые и внеплановые проверки и аудиты.
В коммерческом:
- проверки Гослекслужбы;
- обработка жалоб покупателей и общественных активистов;
- компенсации за участие в государственных программах в соответствии с электронными рецептами.
Ответственность аптек, не соблюдающих правила, обычно административная (штраф до 1700 грн) или финансовая (штраф до 10% от годового оборота). Уголовное предусмотрено только за серьезные правонарушения: мошенничество, контрабанду
и т. д.
Поделиться новостью
Также по теме
Как формируются цены на лекарства в Украине: анализ 5 популярных препаратов
Во сколько обойдется аренда жилья для зимнего отдыха в Карпатах: средние цены
Правительство планирует привлечь на рынок труда 2 млн человек к 2030 году
Украинская ІТ-отрасль во время войны: доходы специалистов, миграционные настроения и финансовые показатели рынка
Где в Украине можно купить однокомнатную квартиру до 40 тысяч долларов
Будут ли покупать украинцы подарки в этом году — результаты опроса