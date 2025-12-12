Украинская ІТ-отрасль во время войны: доходы специалистов, миграционные настроения и финансовые показатели рынка Сегодня 15:03 — Личные финансы

По состоянию на 2025 год в Украине работает 303 000 ІТ-специалистов. Пятая часть специалистов рассматривает возможность выезда. Медианный доход технического специалиста — $2700, что на 4,2% больше, чем в 2024 году.

Об этом свидетельствуют результаты проекта Львовского ІТ Кластера «IT Research Ukraine 2025: от адаптации к перестройке».

Состояние ІТ-рынка и финансовые показатели

Несмотря на военные условия, ІТ-отрасль остается одним из ключевых секторов украинской экономики. В сегменте услуг доля компьютерных услуг составляет 41,9%, а доля ІТ в общем экспорте товаров и услуг — 12,3%.

В 2024 году оборот отрасли составил $7,48 млрд, экспорт — $6,45 млрд. В гривневом измерении внутренний рынок вырос на 1−2%, однако в долларах показатели были ниже из-за девальвации и более слабого спроса на отдельные направления. Общий оборот в 2024 уменьшился на 5,3%, что стало вторым годом без роста.

Инфографика: itcluster.lviv.ua

Прогноз на 2025 год свидетельствует о стабилизации: согласно оптимистическому сценарию индустрия может достигнуть $7,56 млрд, по пессимистическому — $7,47 млрд.

Доля ІТ в ВВП снизилась с 4,43% в 2023 году до 3,92% в 2024 году. В благоприятных условиях она может восстановиться до 4−4,2% в 2026 году.

Компании, инвестиции и рынок талантов

В Украине сейчас 2062 активных верифицированных ІТ-компаний. Структура рынка такова: 46% - аутсорсинговые, 2% - аутстафинговые, 31% - продуктовые, остальные имеют смешанные модели.

После периода турбулентности компании постепенно стабилизируются и ищут возможности развития. Часть бизнесов планирует привлекать инвестиции, рассматривать сделки слияния или продажи доли.

В 2025 году 27% компаний открыли новые офисы, преимущественно за границей, и только 4% - в Украине. В то же время, 8% СЕО планируют закрыть украинские офисы.

Инфографика: itcluster.lviv.ua

Растет количество резидентов Дія. City: сейчас их 3095, а количество специалистов в резидентских компаниях превысило 130 тысяч.

Индустрия остается задействованной в оборонной сфере: 75% компаний имеют в штате мобилизованных, 35% — ветеранов. Часть компаний хранит за ними рабочие места и выплаты.

Всего в ІТ работают 303 000 специалистов. В Украине остаются 245 000 специалистов, что на 2,9% больше, чем в прошлом году. За границей работает 58 тысяч, что на 10% меньше. Тем не менее, примерно пятая часть специалистов рассматривает возможность выезда.

Инфографика: itcluster.lviv.ua

Украина имеет мощный пул высококвалифицированных технических талантов, двигающих мировой рынок технологий. Среди технических специалистов, 43% имеют общий опыт работы в ІТ от 6 до 15 лет, 12% - более 15 лет. А более 88% всего пула технических талантов — специалисты квалификации Middle, Senior и Lead.

Инфографика: itcluster.lviv.ua

Кто работает в ІТ и сколько зарабатывают

В Украине больше всего IT-специалистов — более половины — в возрастной категории 31+. Средний возраст айтишников постепенно растет: исследование 2023 года фиксировало его на уровне 30,9 лет, 2024 — 31,5, а в 2025 году — 32,8.

Медианный доход технического специалиста — $2700, что на 4,2% больше, чем в 2024 году.

Инфографика: itcluster.lviv.ua

82,9% ІТ-специалистов сообщили об увеличении расходов, а возможность экономить должны 78,6%. В среднем специалисты откладывают 20% дохода — этот показатель ежегодно уменьшается. Десятая часть может откладывать более половины заработка.

90% айтишников направляют часть бюджета на благотворительность. Из них 4,3% донатят более четверти дохода. Средний чек на благотворительность одного ІТ-специалиста вырос и составляет $243 в месяц при $235 в прошлом году.

