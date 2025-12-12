Реинтеграция ветеранов: что делает украинский бизнес Сегодня 11:03 — Личные финансы

Реинтеграция ветеранов: что делает украинский бизнес

Согласно результатам, 85% опрошенных компаний уже имеют в составе работников-ветеранов, преимущественно в доле до 5% персонала.

Об этом говорится в исследовании Европейской Бизнес Ассоциации по партнерству с консалтинговой компанией DataDriven Research & Consulting представила отчет «Ветераны в украинском бизнесе: стратегические подходы к реинтеграции и управлению изменениями».

Читайте также Ветераны могут получить 20 тыс. грн за товары для своего бизнеса

Более двух третей компаний ввели образовательные программы или тренинги по адаптации, а более половины разработали отдельные внутренние политики или программы поддержки.

При этом только у части крупных предприятий существует специальная должность или подразделение, ответственное за реинтеграцию ветеранов — эти функции выполняют HR или CSR-специалисты.

Компании, имеющие формализованные программы подготовки и обучения менеджеров, гораздо чаще демонстрируют успешную интеграцию ветеранов в рабочие коллективы. Ключевые инструменты поддержки: психологическая помощь, медицинское страхование, карьерное консультирование и гибкие графики работы.

ТОП-5 рекомендаций бизнесу

Определение ответственного лица или подразделения за реинтеграцию; Развитие образовательных программ и подготовки коллектива; Комплексная поддержка ветерана и его семьи еще во время службы; Гибкость и готовность к адаптационным потребностям; Формирование политики памяти и корпоративной благодарности.

Отдельное внимание отчет уделяет поддержке семей ветеранов, а также политике памяти — системным практикам чествования погибших сотрудников, формирующих культуру благодарности и уважения внутри компаний, что формирует культуру благодарности и уважения внутри компаний. народных кейсов и открытых данных.

Ранее писали, что украинский ветеранский фонд Министерства по делам ветеранов компенсирует до 20 тысяч гривен на покупку товаров и предметов, необходимых для ведения ветеранского бизнеса. Об этом сообщается на сайте Украинского ветеранского фонда.

На компенсацию имеют право ветераны, ветеранки, члены их семей, а также семьи погибших Защитников и Защитниц Украины. Главное, чтобы заявитель был предпринимателем или вел независимую профессиональную деятельность . Детали здесь

Недавно премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что ветераны, участвующие в общественно полезных работах, будут получать повышенную оплату до 16 000 гривен.

Предприятия, которые будут нанимать ветеранов как минимум на год, смогут рассчитывать на полную компенсацию зарплаты в течение первых шести месяцев работы.

Размер компенсации будет составлять 100% заработной платы, но не более 1,5 минимальной.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.