Реинтеграция ветеранов: что делает украинский бизнес

Личные финансы
18
Согласно результатам, 85% опрошенных компаний уже имеют в составе работников-ветеранов, преимущественно в доле до 5% персонала.
Об этом говорится в исследовании Европейской Бизнес Ассоциации по партнерству с консалтинговой компанией DataDriven Research & Consulting представила отчет «Ветераны в украинском бизнесе: стратегические подходы к реинтеграции и управлению изменениями».
Более двух третей компаний ввели образовательные программы или тренинги по адаптации, а более половины разработали отдельные внутренние политики или программы поддержки.
При этом только у части крупных предприятий существует специальная должность или подразделение, ответственное за реинтеграцию ветеранов — эти функции выполняют HR или CSR-специалисты.
Компании, имеющие формализованные программы подготовки и обучения менеджеров, гораздо чаще демонстрируют успешную интеграцию ветеранов в рабочие коллективы. Ключевые инструменты поддержки: психологическая помощь, медицинское страхование, карьерное консультирование и гибкие графики работы.

ТОП-5 рекомендаций бизнесу

  1. Определение ответственного лица или подразделения за реинтеграцию;
  2. Развитие образовательных программ и подготовки коллектива;
  3. Комплексная поддержка ветерана и его семьи еще во время службы;
  4. Гибкость и готовность к адаптационным потребностям;
  5. Формирование политики памяти и корпоративной благодарности.
Отдельное внимание отчет уделяет поддержке семей ветеранов, а также политике памяти — системным практикам чествования погибших сотрудников, формирующих культуру благодарности и уважения внутри компаний, что формирует культуру благодарности и уважения внутри компаний.
Ранее писали, что украинский ветеранский фонд Министерства по делам ветеранов компенсирует до 20 тысяч гривен на покупку товаров и предметов, необходимых для ведения ветеранского бизнеса. Об этом сообщается на сайте Украинского ветеранского фонда.
На компенсацию имеют право ветераны, ветеранки, члены их семей, а также семьи погибших Защитников и Защитниц Украины. Главное, чтобы заявитель был предпринимателем или вел независимую профессиональную деятельность . Детали здесь.
Недавно премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что ветераны, участвующие в общественно полезных работах, будут получать повышенную оплату до 16 000 гривен.
Предприятия, которые будут нанимать ветеранов как минимум на год, смогут рассчитывать на полную компенсацию зарплаты в течение первых шести месяцев работы.
Размер компенсации будет составлять 100% заработной платы, но не более 1,5 минимальной.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
ВоеннообязанныйВоеннослужащийВоенная служба
