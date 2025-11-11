Ветераны могут получить 20 тыс. грн за товары для своего бизнеса Сегодня 14:35 — Личные финансы

Ветераны могут получить 20 тыс. грн за товары для своего бизнеса

Украинский ветеранский фонд Министерства по делам ветеранов компенсирует до 20 тысяч гривен на покупку товаров и предметов, необходимых для ведения ветеранского бизнеса.

Об этом сообщается на сайте Украинского ветеранского фонда.

Кто может получить компенсацию

На компенсацию имеют право ветераны, ветеранки, члены их семей, а также семьи погибших Защитников и Защитниц Украины. Главное, чтобы заявитель был предпринимателем или осуществлял независимую профессиональную деятельность.

Необходимые документы

К заявке на компенсацию необходимо добавить следующие документы:

паспорт гражданина Украины или ID-карту (копии всех страниц или обеих сторон) и выписку о месте жительства;

для ФЛП — копию выписки из ЕГРПОУ или другого ресурса, содержащую актуальные данные о предпринимателе;

для самозанятых лиц — документ о взятии на учет;

документ, подтверждающий статус ветерана, лица с особыми заслугами перед Родиной, пострадавшего участника Революции Достоинства или члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины;

если заявку подает член семьи ветерана — документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о браке, свидетельство о рождении, выписки о совместной регистрации места жительства и т. п. );

); при наличии документа о статусе внутренне перемещенного лица;

документы, подтверждающие фактические расходы, связанные с предпринимательской или профессиональной деятельностью, подлежащие компенсации.

Компенсация предоставляется только за уже совершенные покупки. Средства на планируемые приобретения в рамках программы не предусмотрены. Также нельзя повторно получить компенсацию по тому же удостоверению, если расходы уже были возмещены ранее.

Напомним, ранее Кабинет Министров усовершенствовал механизм выплаты денежной компенсации ветеранам и ветеранкам войны за наем (аренду) жилых помещений. Теперь право на компенсацию получили и ветераны из числа внутренне перемещенных лиц, которые не имеют собственного жилья или проживали в не принадлежащих им домах. Как подать заявление — рассказываем здесь

Более 60% защитников Украины рассматривают вариант открытия после окончания войны собственного бизнеса, рассказал глава Ассоциации предпринимателей-ветеранов АТО (АПВА), командир взвода снайперов специального назначения батальона оперативного назначения имени Кульчицкого Сергей Позняк.

В условиях войны, по его словам, люди достаточно быстро привыкают принимать самостоятельные решения, брать на себя ответственность за собственную жизнь и жизнь собратьев. Так что многим ветеранам будет сложно вернуться к наемному труду.

