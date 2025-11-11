0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ветераны могут получить 20 тыс. грн за товары для своего бизнеса

Личные финансы
44
Ветераны могут получить 20 тыс. грн за товары для своего бизнеса
Ветераны могут получить 20 тыс. грн за товары для своего бизнеса
Украинский ветеранский фонд Министерства по делам ветеранов компенсирует до 20 тысяч гривен на покупку товаров и предметов, необходимых для ведения ветеранского бизнеса.
Об этом сообщается на сайте Украинского ветеранского фонда.

Кто может получить компенсацию

На компенсацию имеют право ветераны, ветеранки, члены их семей, а также семьи погибших Защитников и Защитниц Украины. Главное, чтобы заявитель был предпринимателем или осуществлял независимую профессиональную деятельность.

Необходимые документы

К заявке на компенсацию необходимо добавить следующие документы:
  • паспорт гражданина Украины или ID-карту (копии всех страниц или обеих сторон) и выписку о месте жительства;
  • для ФЛП — копию выписки из ЕГРПОУ или другого ресурса, содержащую актуальные данные о предпринимателе;
  • для самозанятых лиц — документ о взятии на учет;
  • документ, подтверждающий статус ветерана, лица с особыми заслугами перед Родиной, пострадавшего участника Революции Достоинства или члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины;
  • если заявку подает член семьи ветерана — документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о браке, свидетельство о рождении, выписки о совместной регистрации места жительства и т. п.);
  • при наличии документа о статусе внутренне перемещенного лица;
  • документы, подтверждающие фактические расходы, связанные с предпринимательской или профессиональной деятельностью, подлежащие компенсации.
Компенсация предоставляется только за уже совершенные покупки. Средства на планируемые приобретения в рамках программы не предусмотрены. Также нельзя повторно получить компенсацию по тому же удостоверению, если расходы уже были возмещены ранее.
Напомним, ранее Кабинет Министров усовершенствовал механизм выплаты денежной компенсации ветеранам и ветеранкам войны за наем (аренду) жилых помещений. Теперь право на компенсацию получили и ветераны из числа внутренне перемещенных лиц, которые не имеют собственного жилья или проживали в не принадлежащих им домах. Как подать заявление — рассказываем здесь.
Более 60% защитников Украины рассматривают вариант открытия после окончания войны собственного бизнеса, рассказал глава Ассоциации предпринимателей-ветеранов АТО (АПВА), командир взвода снайперов специального назначения батальона оперативного назначения имени Кульчицкого Сергей Позняк.
В условиях войны, по его словам, люди достаточно быстро привыкают принимать самостоятельные решения, брать на себя ответственность за собственную жизнь и жизнь собратьев. Так что многим ветеранам будет сложно вернуться к наемному труду.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems