Выгодно ли хранить деньги в злотых: что говорят аналитики

По оценкам польских финансовых аналитиков, злотый в ближайшие годы может колебаться в разных направлениях, пишет inpoland. Следует ли держать сбережения в польской валюте?
В частности, по данным портала Ekantor. pl, курс доллара к злотому во втором квартале 2026 года может снизиться до примерно 3,44 PLN.
Bankier. pl прогнозирует, что курс евро к злотому в 2026 году будет удерживаться в пределах 4,25−4,50 PLN.

В чем хранить сбережения

Для украинцев, проживающих или работающих в Польше хранение значительных сумм в злотых может быть рискованным, особенно, если средства в перспективе планируется переводить в другую валюту или возвращать в Украину. Колебания курса могут уменьшить реальную покупательную способность сбережений при обмене.
В то же время, если основные расходы — аренда, питание, услуги — осуществляются именно в Польше, то хранение денег в злотых для повседневных нужд является логичным и удобным решением.

Помните о диверсификации

Оптимальный подход — диверсифицировать сбережения, распределив их между несколькими валютами или используя другие финансовые инструменты.
Дополнительная консультация с финансовым специалистом или валютным консультантом поможет лучше оценить риски и определить наиболее выгодную стратегию управления денежными средствами.
Ранее мы сообщали, что диверсификация — это инвестирование средств в разные активы с целью снижения финансовых рисков. Хотя диверсификация не гарантирует полного устранения рисков, она может смягчить влияние негативных событий.
