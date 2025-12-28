Что изменится для работников в Польше с 2026 года Сегодня 19:08 — Личные финансы

Что изменится для работников в Польше с 2026 года

Следующий год принесет много изменений для польского рынка труда. Некоторые изменения вступят в силу в 2026 году, тогда как другие все еще ожидают законодательного одобрения.

Минимальная зарплата и почасовая ставка

Хотя повышение минималки будет несущественным (в настоящее время размер минимальной зарплаты в Польше составляет 4626 злотых брутто), оно влечет за собой изменение различных выплат: доплату за ночные часы, выходное пособие, размер взносов на социальное страхование.

Зарплата в вакансиях

С 24 декабря 2025 года для работодателей будет введена обязанность информировать кандидатов на занимаемую должность о размере зарплаты в объявлениях о работе.

Работодатели не будут иметь права спрашивать работников о размере заработной платы на предыдущем месте работы.

Кроме того, названия должностей должны быть гендерно-нейтральными, чтобы устранить предвзятость в объявлениях о работе.

Гендерное равенство

Польша имеет время до 7 июня 2026 года имплементировать директиву ЕС по уменьшению неравенства в оплате труда между женщинами и мужчинами.

Компании должны будут регулярно отчитываться о разнице в оплате труда между женщинами и мужчинами.

Стаж работы

С 2026 года периоды, которые исключались из стажа, будут учитываться в стаж.

Например, к ним относятся:

работа по гражданско-правовым договорам,

периоды ведения предпринимательской деятельности,

приостановка деятельности в связи с уходом за ребенком,

работа за границей.

Эти периоды должны быть подтверждены ZUS. Если в Учреждении социального страхования документов в подтверждение стажа не будет, работник должен предоставить их самостоятельно. Это положение вступит в силу со временем.

С 1 января 2026 г. оно будет применяться к работодателям в секторе государственных финансов, а с 1 мая 2026 г. — к работодателям вне государственного сектора.

Цифровизация и борьба с мобингом

Появится возможность подавать заявления на отпуск, составлять график работы, консультироваться с профсоюзами и вести учет в электронном виде.

С 2026 г. Национальная инспекция труда (PIP) получит новые полномочия. Инспекторы смогут проводить проверки дистанционно, в том числе с помощью камеры.

Административные решения будут разрешать преобразование гражданских договоров в умовы о праце, если инспекция определит наличие трудовых отношений. Работодателям следует готовиться к усиленным проверкам для определения фактических трудовых отношений.

Новое определение мобинга охватывает постоянное, повторяющееся поведение. Это включает домагания, которые могут быть физическими, вербальными или невербальными. Это устраняет необходимость доказывать намерение правонарушителя.

Новые правила также устанавливают минимальную сумму компенсации в 12-кратном размере минимальной заработной платы.

Закон также предусматривает внутренние процедуры борьбы с мобингом и дискриминацией на каждом рабочем месте. Эти правила должны четко описывать действия, предпринимаемые работодателями.

Проект законодательства все еще находится на рассмотрении, но ожидается, что он вступит в силу в 2026 году.

Компенсация за неиспользованный отпуск

Изменяется способ выплаты средств за неиспользованный отпуск. Вместо выплаты при расторжении контракта они будут перечисляться при выплате заработной платы.

В то же время кадровая документация будет в значительной степени оцифрована: некоторые формальности будут обрабатываться по электронной почте или электронными системами.

