Иностранцы могут потерять работу: с 1 января 2026 года в Польше изменяют условия трудоустройства Сегодня 19:04 — Личные финансы

Иностранцы могут потерять работу: с 1 января 2026 года в Польше изменяют условия трудоустройства

С 1 января 2026 года в Польше должны вступить в силу изменения в Закон о Национальной инспекции труда. Они предоставят инспекторам PIP (Государственной инспекции труда в Польше) право превращать гражданско-правовые договоры в трудовые, если характер выполнения обязанностей будет соответствовать работе на ставку. Эксперты предупреждают, что последствия реформы могут больше всего ударить не по бизнесу, а по иностранным работникам.

Об этом пишет InPoland.net.pl.

Что изменится для рынка труда

Законопроект, подготовленный Министерством семьи, труда и социальной политики, предусматривает возможность переквалификации договоров доверенности и контрактов B2B в умову о праце. Такой шаг поддерживают профсоюзы, в то время как предприниматели выступают против.

Центр правительственного законодательства в своих замечаниях указал, что предложенные нормы могут нарушать конституционные принципы свободы предпринимательской деятельности, выбора профессии и места работы.

По словам менеджера по правовым и административным вопросам Smart Solutions HR Артура Корнатовского, реформа в первую очередь коснется сфер, где годами доминировали гражданско-правовые договоры и B2B. В их числе ІТ, логистика, строительство, розничная торговля и сектор безопасности.

Эксперты отмечают, что увеличение количества трудовых договоров будет означать рост расходов на оплату труда. Это может привести к повышению цен на услуги и товары и дополнительному инфляционному давлению.

Также компании могут сокращать персонал или активнее переходить к автоматизации.

Плюсы и минусы для работников

Работа по трудовому договору обеспечивает полную защиту трудового законодательства, социальные гарантии, оплачиваемый отпуск, больничные и родительские выплаты. В то же время для многих работников переход на умову о праце будет означать меньшую зарплату на руки.

В Smart Solutions HR отмечают, что наиболее уязвимой группой являются иностранцы, работающие в Польше. Они часто трудоустроены по гражданско-правовым договорам из-за гибкости этих форм. В то же время их право на работу и проживание строго связано с условиями, указанными в разрешении на работу, декларации или виде на жительство, включая тип договора с работодателем или клиентом. В частности, по умове злеценя иностранцы могут работать больше часов, а значит и получать большую зарплату.

Читайте также Где в Польше самые высокие зарплаты — ретинг городов

Специалисты пояснили, что переход с умовы злеценя на умову о праце для иностранцев может быть вопросом, оставаться в Польше или нет. Если инспектор PIP определит, что договор поручения иностранца следует считать трудовым договором и выдаст решение о его преобразовании, возникает несоответствие: в документе, легализующем работу. Например, если иностранец по документам работает на основании договора поручения, но на самом деле работает на основании трудового договора, это означает, что дальнейшая работа незаконна до момента получения нового разрешения. Если работодатель вовремя не выполнит формальность, иностранец утрачивает возможность легально работать.

На время получения нового документа работник должен приостановить свои обязанности, что для него означает отсутствие дохода и тревогу за будущее, в то время как на предприятии это означает простой, нехватку персонала и реальные финансовые потери.

Читайте также Сколько украинцев хотят остаться в Польше

Корнатовский отмечает, что в крайних случаях иностранцы могут уехать из Польши и искать работу в другой стране. Хотя целью реформы является улучшение условий труда для работников, определенные категории нуждаются в дополнительных защитных мерах, чтобы избежать ухудшения их положения.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Кароль Навроцкий подписал закон, которым внесены изменения в Закон об иностранцах и ряд других актов. Документ предусматривает цифровизацию процедур легализации пребывания иностранцев в Польше и введение новой карты побыта для граждан Украины с номером PESEL UKR сроком на 3 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.