Сколько украинцев хотят остаться в Польше

Сколько украинцев хотят остаться в Польше

Около 40% взрослых иммигрантов из Украины имеют высокую или очень высокую возможность остаться в Польше на постоянной основе.

Об этом говорится в анализе Польского экономического института (PIE), на который ссылается Business Insider Polska, пишет inpoland.

Решение остаться все чаще определяется не только экономическими факторами. Факторы идентичности — ощущение принадлежности, социальные связи, эмоциональная безопасность — более чем в четыре раза сильнее связаны с намерениями остаться в Польше, чем уровень доходов или условия трудоустройства.

Украинцы с высокой вероятностью постоянного проживания чаще всего декларируют планы подачи на польское гражданство и формирование долгосрочной жизни в стране.

В то же время, около 60% взрослых мигрантов находятся в так называемой переходной или прагматичной фазе. Их присутствие в Польше обусловлено текущими обстоятельствами — работой, безопасностью или отсутствием альтернатив — без четко сложившихся планов на будущее.

Внутри этой группы примерно 20% составляют хорошо интегрированные украинцы, которые несмотря на адаптацию, не планируют оставаться в Польше надолго.

Эта последняя группа стратегически важна для польского рынка труда. По данным PIE, целенаправленная интеграционная политика по отношению к таким мигрантам может иметь мультипликационный эффект и способствовать удержанию квалифицированных украинских работников.

Напомним, действие временной защиты для украинцев в Польше завершится 4 марта 2026 года. Это означает, что правила пребывания для владельцев UKR постепенно приравняют к общим требованиям, которые действуют для всех иностранцев в Польше.

В то же время польские власти уже готовят новые механизмы поддержки украинцев. Речь идет, в частности, о специальной карте быта CUKR и упрощенных условиях получения долгосрочного резиденства ЕС.

После завершения действия спецзакона украинцы из PESEL UKR смогут оформлять пребывание в Польше на тех же основаниях, что и другие граждане третьих стран. Часть механизмов уже действует, остальные еще находятся в процессе внедрения.

