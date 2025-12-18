0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько украинцев хотят остаться в Польше

Личные финансы
2
Сколько украинцев хотят остаться в Польше
Сколько украинцев хотят остаться в Польше
Около 40% взрослых иммигрантов из Украины имеют высокую или очень высокую возможность остаться в Польше на постоянной основе.
Об этом говорится в анализе Польского экономического института (PIE), на который ссылается Business Insider Polska, пишет inpoland.
Читайте также
Решение остаться все чаще определяется не только экономическими факторами. Факторы идентичности — ощущение принадлежности, социальные связи, эмоциональная безопасность — более чем в четыре раза сильнее связаны с намерениями остаться в Польше, чем уровень доходов или условия трудоустройства.
Украинцы с высокой вероятностью постоянного проживания чаще всего декларируют планы подачи на польское гражданство и формирование долгосрочной жизни в стране.
В то же время, около 60% взрослых мигрантов находятся в так называемой переходной или прагматичной фазе. Их присутствие в Польше обусловлено текущими обстоятельствами — работой, безопасностью или отсутствием альтернатив — без четко сложившихся планов на будущее.
Внутри этой группы примерно 20% составляют хорошо интегрированные украинцы, которые несмотря на адаптацию, не планируют оставаться в Польше надолго.
Эта последняя группа стратегически важна для польского рынка труда. По данным PIE, целенаправленная интеграционная политика по отношению к таким мигрантам может иметь мультипликационный эффект и способствовать удержанию квалифицированных украинских работников.
Напомним, действие временной защиты для украинцев в Польше завершится 4 марта 2026 года. Это означает, что правила пребывания для владельцев UKR постепенно приравняют к общим требованиям, которые действуют для всех иностранцев в Польше.
В то же время польские власти уже готовят новые механизмы поддержки украинцев. Речь идет, в частности, о специальной карте быта CUKR и упрощенных условиях получения долгосрочного резиденства ЕС.
После завершения действия спецзакона украинцы из PESEL UKR смогут оформлять пребывание в Польше на тех же основаниях, что и другие граждане третьих стран. Часть механизмов уже действует, остальные еще находятся в процессе внедрения.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems