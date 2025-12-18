Где найти удаленную работу — подборка декабрьских вакансий Сегодня 13:03 — Личные финансы

Где найти удаленную работу — подборка декабрьских вакансий

Удаленная работа позволяет выбирать вакансии без привязки к городу, экономить время и совмещать карьеру с личной жизнью. Делимся подборкой резюме от robota.ua с актуальными предложениями от работодателей, которые ищут специалистов на удаленный формат.

Интернет-маркетолог в «Цифровое издательство Экспертус»

📍 Гибридный формат (возможен гибкий график или удаленное сотрудничество)

с опытом: Украинский издатель программных продуктов и специализированных изданий ищет кандидатов

написание рекламных, маркетинговых текстов, умение «продать текстом и визуалом»;

верстки маркетинговых писем в сервисах рассылок Creatio, Sendpulse;

написание и верстки email-рассылок, push- и chat-сообщений;

работы с соцсетями;

работы в сфере маркетинга/продаж.

Работодатель предлагает: сотрудничество за ФЛП и полную занятость, дополнительные выходные (на день рождения, стаж и sick days), корпоративную библиотеку и обучение для профессионального развития.

Инженер-конструктор по разработке и оформлению эксплуатационной документации в «Прогрестех-Украина»

📍 Удаленно

Компания предоставляет инженерные услуги и разрабатывает программное обеспечение ведущих предприятий высокотехнологичных отраслей. Также создает вебплатформы, мобильные приложения и комплексные решения по цифровизации бизнес-процессов.

разработку и оформление текстовой эксплуатационной документации на разные типы самолетов с использованием специализированного ПО;

создание и оформление иллюстраций в эксплуатационную документацию с использованием специализированного ПО.

Среди прочего, компания гарантирует: ежемесячное, квартальное и годовое премирование по результатам работы; медицинское страхование с покрытием расходов на лекарственные препараты; материальную поддержку иногородним работникам. В вакансии сообщается о возможности длительных командировок в США.

Бренд-менеджер (FMCG) в «Арикол»

📍 Офис в центре Киева или частично удаленная работа

Работодатель — украинский импортер и дистрибьютор, специализирующийся на товарах повседневного спроса (FMCG), продукции для дома и гигиены (AfH), а также зоо- и ветеринарных товарах (Pet and Vet).

имеет от 2 лет релевантного опыта и профильное образование;

уверенно работает с Excel, Word, PowerPoint и Outlook;

имеет опыт работы с 1С;

владеет английским на уровне Intermediate;

понимает принципы проектного управления.

Вы можете рассчитывать на поддержку и помощь от наставника и коллег в период адаптации, корпоративное обучение и развитие, скидки на продукцию компании.

Читайте также В каких профессиях больше всего выросли зарплаты за последние 4 года

SMM-специалист (юридические услуги) в «Прасолов и партнеры»

📍 Удаленный формат работы с периодическими командировками для съемок контента

В юридической компании, специализирующейся на делах об административных правонарушениях, в частности, на делах по статье 130 КУоАП, есть вакансия

Среди задач будущего работника:

разработка SMM-стратегий на основе данных и аналитики, а не интуитивных решений;

анализ эффективности: GA4, метрики соцсетей, поведение аудитории, воронки взаимодействия;

контент-планирование на месяц и квартал;

регулярный анализ конкурентов и рынка;

управление и контроль работы подрядчиков (дизайн, видео, таргетинг, копирайтинг);

участие в съемках и создании контента (при необходимости — работа на локациях).

Попробуйте свои силы, если у вас есть: опыт работы в SMM от 3 лет и практика создания трафиковых контент-воронок в соцсетях; понимание принципов performance-маркетинга и роли SMM в понижении CPL; практический опыт работы с видеоконтентом; навыки создания четких CTA и эффективных офферов.

CMO/Директор по маркетингу в Concert.ua

📍 Удаленно или в офисе в центре Киева

Сервис по продаже билетов открыл вакансию

Ищут специалиста, который сможет выстроить передовую data-driven маркетинговую функцию, усилить бренд и обеспечить стабильный прибыльный рост бизнеса.

Откликайтесь, если вы:

имеете опыт руководства маркетинговой функцией (CMO/Head of Marketing или аналогичная роль) от 5 лет в digital-продуктах/e-commerce/платформах;

умеете строить и оптимизировать performance-воронки (Google Ads, Meta, TikTok, Programmatic, партнерки), но одновременно системно работаете с брендом, коммуникациями, контентом и PR;

работали с сегментацией, триггерными кампаниями, программами лояльности, реферальными программами, email/web-push/remarketing; понимаете, как повышать LTV, средний чек и частоту покупок;

имеете опыт формирования и развития маркетинговых команд: performance, бренд.

Специалист по работе со спонсорскими интеграциями в Starlight Media

📍 Удаленно или в офисе в Киеве

Работодатель — украинская медиагруппа, объединяющая популярные телеканалы, крупный производитель контента, владелец продакшн-компаний и занимается дистрибуцией рекламы и развитием цифровых медиа.

координацию рекламных интеграций между отделом продаж и видеоредакторами;

формирование ТЗ, постановка задач и контроль выполнения;

поддержку менеджеров по продажам, мониторинг выполнения плана и рекомендации по контенту;

анализ проектов и прогнозирование просмотров;

проверку креативов и видео перед публикацией;

подготовку отчетности по рекламным интеграциям.

Выбирая кандидата, обращают внимание на: высшее образование, опыт работы на аналогичной должности от 2-х лет, владение Microsoft Office 365 (Outlook, Word, Excel, Power Point), Google Docs.

SMM-специалист для ведения соцсетей бренда (Instagram, TikTok) в «Юникс»

📍 Удаленно

Производитель косметики и бытовой химии приглашает специалиста , который отслеживает тренды, постоянно учится, генерирует креативные идеи и привлекает клиентов через социальные сети. Рассматривают кандидатов из Киева (предполагается активная съемка контента в студиях и на локациях города) с портфолио. Опыт работы с косметическими брендами и Instagram-магазинами косметики будет преимуществом.

Основные задачи — продажи через соцсети и популяризация торговой марки компании, в частности, ведение двух страниц косметических брендов.

Читайте также Как говорить о зарплате на собеседовании — советы

РРС-специалист (Amazon) в «Ароматика»

📍 Гибридный формат или удаленно

Украинский производитель натуральной косметики, эфирных масел и ароматических средств ищет работника.

Пожелания к кандидатам:

опыт запуска и оптимизации рекламных кампаний;

умение выстраивать эффективную структуру рекламных кампаний;

опыт сбора и обработки семантики;

опыт работы с большими рекламными бюджетами;

уровень владения английским языком — выше среднего;

уверенное владение Excel или Google Sheets;

опыт работы с контекстной рекламой в Google Ads будет преимуществом.

Инженер-программист в OTP Bank Ukraine

📍 Гибридный формат

Один из крупнейших украинских банков со 100%-м иностранным капиталом объявил о вакантном месте

Анонсированные обязанности:

разработка решений в Creatio с использованием Low-Code/No-Code для клиентов;

сбор и оценка требований интеграции между Creatio и внешними системами;

оптимизация и поддержка существующих интеграций и бизнес-процессов в Creatio;

разработка интеграций Creatio с другими системами;

поддержка пользователей по внедренным решениям на базе Creatio.

Читайте также Кого будут искать работодатели в следующие десятилетия

Junior International Accounting в Boosta

📍 Удаленно или в офисе

Холдинговая ІТ -компания в поиске специалиста, у которого:

степень магистра в области бухгалтерского учета, финансов, экономики или смежных направлений;

опыт работы от 1 года на аналогичной позиции с глубокими знаниями бухгалтерского учета, желательно в IT-среде;

опыт работы с инвойсами (проверка, поиск, создание, сверка с транзакциями);

уровень английского языка — Strong Intermediate/Upper-Intermediate;

знание международного налогообложения (VAT, CIT) будет преимуществом.

как подготовиться к собеседованию, чтобы встреча с рекрутером прошла спокойно и удачно. Ведь успех на собеседовании начинается задолго до встречи с рекрутером. Правильная подготовка помогает не только показать себя с лучшей стороны, но и чувствовать себя увереннее во время разговора. Ранее мы рассказывали чтобы встреча с рекрутером прошла спокойно и удачно. Ведь успех на собеседовании начинается задолго до встречи с рекрутером. Правильная подготовка помогает не только показать себя с лучшей стороны, но и чувствовать себя увереннее во время разговора.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.