Удаленная работа позволяет выбирать вакансии без привязки к городу, экономить время и совмещать карьеру с личной жизнью. Делимся подборкой резюме от robota.ua с актуальными предложениями от работодателей, которые ищут специалистов на удаленный формат.
Интернет-маркетолог в «Цифровое издательство Экспертус»
📍 Гибридный формат (возможен гибкий график или удаленное сотрудничество)
Украинский издатель программных продуктов и специализированных изданий ищет кандидатов с опытом:
- написание рекламных, маркетинговых текстов, умение «продать текстом и визуалом»;
- верстки маркетинговых писем в сервисах рассылок Creatio, Sendpulse;
- написание и верстки email-рассылок, push- и chat-сообщений;
- работы с соцсетями;
- работы в сфере маркетинга/продаж.
Работодатель предлагает: сотрудничество за ФЛП и полную занятость, дополнительные выходные (на день рождения, стаж и sick days), корпоративную библиотеку и обучение для профессионального развития.
Инженер-конструктор по разработке и оформлению эксплуатационной документации в «Прогрестех-Украина»
📍 Удаленно
Компания предоставляет инженерные услуги и разрабатывает программное обеспечение ведущих предприятий высокотехнологичных отраслей. Также создает вебплатформы, мобильные приложения и комплексные решения по цифровизации бизнес-процессов.
- разработку и оформление текстовой эксплуатационной документации на разные типы самолетов с использованием специализированного ПО;
- создание и оформление иллюстраций в эксплуатационную документацию с использованием специализированного ПО.
Среди прочего, компания гарантирует: ежемесячное, квартальное и годовое премирование по результатам работы; медицинское страхование с покрытием расходов на лекарственные препараты; материальную поддержку иногородним работникам. В вакансии сообщается о возможности длительных командировок в США.
Бренд-менеджер (FMCG) в «Арикол»
📍 Офис в центре Киева или частично удаленная работа
Работодатель — украинский импортер и дистрибьютор, специализирующийся на товарах повседневного спроса (FMCG), продукции для дома и гигиены (AfH), а также зоо- и ветеринарных товарах (Pet and Vet).
Приглашают в команду специалиста, который:
- имеет от 2 лет релевантного опыта и профильное образование;
- уверенно работает с Excel, Word, PowerPoint и Outlook;
- имеет опыт работы с 1С;
- владеет английским на уровне Intermediate;
- понимает принципы проектного управления.
Вы можете рассчитывать на поддержку и помощь от наставника и коллег в период адаптации, корпоративное обучение и развитие, скидки на продукцию компании.
SMM-специалист (юридические услуги) в «Прасолов и партнеры»
📍 Удаленный формат работы с периодическими командировками для съемок контента
В юридической компании, специализирующейся на делах об административных правонарушениях, в частности, на делах по статье 130 КУоАП, есть вакансия.
Среди задач будущего работника:
- разработка SMM-стратегий на основе данных и аналитики, а не интуитивных решений;
- анализ эффективности: GA4, метрики соцсетей, поведение аудитории, воронки взаимодействия;
- контент-планирование на месяц и квартал;
- регулярный анализ конкурентов и рынка;
- управление и контроль работы подрядчиков (дизайн, видео, таргетинг, копирайтинг);
- участие в съемках и создании контента (при необходимости — работа на локациях).
Попробуйте свои силы, если у вас есть: опыт работы в SMM от 3 лет и практика создания трафиковых контент-воронок в соцсетях; понимание принципов performance-маркетинга и роли SMM в понижении CPL; практический опыт работы с видеоконтентом; навыки создания четких CTA и эффективных офферов.
CMO/Директор по маркетингу в Concert.ua
📍 Удаленно или в офисе в центре Киева
Сервис по продаже билетов открыл вакансию.
Ищут специалиста, который сможет выстроить передовую data-driven маркетинговую функцию, усилить бренд и обеспечить стабильный прибыльный рост бизнеса.
Откликайтесь, если вы:
- имеете опыт руководства маркетинговой функцией (CMO/Head of Marketing или аналогичная роль) от 5 лет в digital-продуктах/e-commerce/платформах;
- умеете строить и оптимизировать performance-воронки (Google Ads, Meta, TikTok, Programmatic, партнерки), но одновременно системно работаете с брендом, коммуникациями, контентом и PR;
- работали с сегментацией, триггерными кампаниями, программами лояльности, реферальными программами, email/web-push/remarketing; понимаете, как повышать LTV, средний чек и частоту покупок;
- имеете опыт формирования и развития маркетинговых команд: performance, бренд.
Специалист по работе со спонсорскими интеграциями в Starlight Media
📍 Удаленно или в офисе в Киеве
Работодатель — украинская медиагруппа, объединяющая популярные телеканалы, крупный производитель контента, владелец продакшн-компаний и занимается дистрибуцией рекламы и развитием цифровых медиа.
Приглашают присоединиться к команде специалиста, которому поручат:
- координацию рекламных интеграций между отделом продаж и видеоредакторами;
- формирование ТЗ, постановка задач и контроль выполнения;
- поддержку менеджеров по продажам, мониторинг выполнения плана и рекомендации по контенту;
- анализ проектов и прогнозирование просмотров;
- проверку креативов и видео перед публикацией;
- подготовку отчетности по рекламным интеграциям.
Выбирая кандидата, обращают внимание на: высшее образование, опыт работы на аналогичной должности от 2-х лет, владение Microsoft Office 365 (Outlook, Word, Excel, Power Point), Google Docs.
SMM-специалист для ведения соцсетей бренда (Instagram, TikTok) в «Юникс»
📍 Удаленно
Производитель косметики и бытовой химии приглашает специалиста, который отслеживает тренды, постоянно учится, генерирует креативные идеи и привлекает клиентов через социальные сети. Рассматривают кандидатов из Киева (предполагается активная съемка контента в студиях и на локациях города) с портфолио. Опыт работы с косметическими брендами и Instagram-магазинами косметики будет преимуществом.
Основные задачи — продажи через соцсети и популяризация торговой марки компании, в частности, ведение двух страниц косметических брендов.
РРС-специалист (Amazon) в «Ароматика»
📍 Гибридный формат или удаленно
Украинский производитель натуральной косметики, эфирных масел и ароматических средств ищет работника.
Пожелания к кандидатам:
- опыт запуска и оптимизации рекламных кампаний;
- умение выстраивать эффективную структуру рекламных кампаний;
- опыт сбора и обработки семантики;
- опыт работы с большими рекламными бюджетами;
- уровень владения английским языком — выше среднего;
- уверенное владение Excel или Google Sheets;
- опыт работы с контекстной рекламой в Google Ads будет преимуществом.
Инженер-программист в OTP Bank Ukraine
📍 Гибридный формат
Один из крупнейших украинских банков со 100%-м иностранным капиталом объявил о вакантном месте.
Анонсированные обязанности:
- разработка решений в Creatio с использованием Low-Code/No-Code для клиентов;
- сбор и оценка требований интеграции между Creatio и внешними системами;
- оптимизация и поддержка существующих интеграций и бизнес-процессов в Creatio;
- разработка интеграций Creatio с другими системами;
- поддержка пользователей по внедренным решениям на базе Creatio.
Junior International Accounting в Boosta
📍 Удаленно или в офисе
Холдинговая ІТ-компания в поиске специалиста, у которого:
- степень магистра в области бухгалтерского учета, финансов, экономики или смежных направлений;
- опыт работы от 1 года на аналогичной позиции с глубокими знаниями бухгалтерского учета, желательно в IT-среде;
- опыт работы с инвойсами (проверка, поиск, создание, сверка с транзакциями);
- уровень английского языка — Strong Intermediate/Upper-Intermediate;
- знание международного налогообложения (VAT, CIT) будет преимуществом.
Ранее мы рассказывали, как подготовиться к собеседованию, чтобы встреча с рекрутером прошла спокойно и удачно. Ведь успех на собеседовании начинается задолго до встречи с рекрутером. Правильная подготовка помогает не только показать себя с лучшей стороны, но и чувствовать себя увереннее во время разговора.
