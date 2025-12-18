0 800 307 555
ру
Список магазинов для израсходования «Зимней помощи» расширили — список

Личные финансы
6
С 18 декабря потратить средства по программе Национальный кешбэк и Зимнюю помощь 1000 грн можно еще в нескольких магазинах — их список расширили.
Об этом сообщила пресс-служба Дії.

Где теперь можно потратить кешбэк и «Зимнюю» тысячу

Теперь программы работают в магазинах:
  • Auchan,
  • Spar,
  • Varus,
  • Torba,
  • Сими23,
  • а еще — на маркетплейсе Maudau.
«Выбирайте продукты питания украинского производства, оплачивайте картой Национального кешбэка — и вам вернется часть средств», — говорится в сообщении.
Ранее первыми предоставили потребителям такую ​​возможность торговые сети Fozzy Group (Сильпо, Фора, Thrash! Траш!, Fozzy) и «Близенько».
В то же время, возможность рассчитаться не распространяется на онлайн-заказ.
Также напоминаем, что использовать деньги нужно до 30 июня 2026 года.
Полный перечень товаров, за покупку которых начисляется кешбэк или которые можно покупать за счет «Зимней поддержки» и «Национального кешбэка», можно просмотреть по ссылке https://zyma.gov.ua/ или: Сделано в Украине.

Как оформить Зимнюю тысячу

Прием заявок на получение 1000 грн «Зимней поддержки» продлится до 24 декабря 2025 года.
Оформить заявку можно двумя способами: онлайн через приложение Дія или в отделении Укрпочты. Подробнее ознакомиться с условиями подачи заявки можно на портале https://zyma.gov.ua/.
Денежные средства не предоставляются тем, кто находится за пределами Украины или на временно оккупированной территории.
Ранее мы сообщали, что чаще всего, получив Зимнюю тысячу, украинцы оплачивают коммунальные услуги.
Светлана Вышковская
По материалам:
Finance.ua
Финтех
