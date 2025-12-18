Список магазинов для израсходования «Зимней помощи» расширили — список
С 18 декабря потратить средства по программе Национальный кешбэк и Зимнюю помощь 1000 грн можно еще в нескольких магазинах — их список расширили.
Об этом сообщила пресс-служба Дії.
Где теперь можно потратить кешбэк и «Зимнюю» тысячу
Теперь программы работают в магазинах:
- Auchan,
- Spar,
- Varus,
- Torba,
- Сими23,
- а еще — на маркетплейсе Maudau.
«Выбирайте продукты питания украинского производства, оплачивайте картой Национального кешбэка — и вам вернется часть средств», — говорится в сообщении.
Ранее первыми предоставили потребителям такую возможность торговые сети Fozzy Group (Сильпо, Фора, Thrash! Траш!, Fozzy) и «Близенько».
В то же время, возможность рассчитаться не распространяется на онлайн-заказ.
Также напоминаем, что использовать деньги нужно до 30 июня 2026 года.
Полный перечень товаров, за покупку которых начисляется кешбэк или которые можно покупать за счет «Зимней поддержки» и «Национального кешбэка», можно просмотреть по ссылке https://zyma.gov.ua/ или: Сделано в Украине.
Как оформить Зимнюю тысячу
Прием заявок на получение 1000 грн «Зимней поддержки» продлится до 24 декабря 2025 года.
Оформить заявку можно двумя способами: онлайн через приложение Дія или в отделении Укрпочты. Подробнее ознакомиться с условиями подачи заявки можно на портале https://zyma.gov.ua/.
Денежные средства не предоставляются тем, кто находится за пределами Украины или на временно оккупированной территории.
Ранее мы сообщали, что чаще всего, получив Зимнюю тысячу, украинцы оплачивают коммунальные услуги.
