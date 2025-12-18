Список магазинов для израсходования «Зимней помощи» расширили — список Сегодня 15:02 — Личные финансы

С 18 декабря потратить средства по программе Национальный кешбэк и Зимнюю помощь 1000 грн можно еще в нескольких магазинах — их список расширили.

Об этом сообщила пресс-служба Дії.

Где теперь можно потратить кешбэк и «Зимнюю» тысячу

Теперь программы работают в магазинах:

Auchan,

Spar,

Varus,

Torba,

Сими23,

а еще — на маркетплейсе Maudau.

«Выбирайте продукты питания украинского производства, оплачивайте картой Национального кешбэка — и вам вернется часть средств», — говорится в сообщении.

Ранее первыми предоставили потребителям такую ​​возможность торговые сети Fozzy Group (Сильпо, Фора, Thrash! Траш!, Fozzy) и «Близенько».

В то же время, возможность рассчитаться не распространяется на онлайн-заказ.

Также напоминаем, что использовать деньги нужно до 30 июня 2026 года.

Полный перечень товаров, за покупку которых начисляется кешбэк или которые можно покупать за счет «Зимней поддержки» и «Национального кешбэка», можно просмотреть по ссылке https://zyma.gov.ua/ или: Сделано в Украине

Как оформить Зимнюю тысячу

Прием заявок на получение 1000 грн «Зимней поддержки» продлится до 24 декабря 2025 года.

Оформить заявку можно двумя способами: онлайн через приложение Дія или в отделении Укрпочты. Подробнее ознакомиться с условиями подачи заявки можно на портале https://zyma.gov.ua/

Денежные средства не предоставляются тем, кто находится за пределами Украины или на временно оккупированной территории.

Ранее мы сообщали , что чаще всего, получив Зимнюю тысячу, украинцы оплачивают коммунальные услуги.

