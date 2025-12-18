0 800 307 555
ру
НДС для ФЛП: Минфин опубликовал законопроект для обсуждения

Казна и Политика
Министерство финансов Украины вынесло на публичное обсуждение проект закона, который совершенствует администрирование НДС для плательщиков единого налога. Внедрение предлагается не ранее 1 января 2027 года.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Мы понимаем, что любые налоговые изменения вызывают обеспокоенность, поэтому подчеркиваем: внедрение предлагается не ранее 1 января 2027 года. У нас есть время, чтобы совместно наработать качественное, справедливое решение, которое будет работать на оборону страны, а не на теневые схемы», — говорится в сообщении.
Цель законопроекта — сделать правила одинаковыми для бизнеса с подобными оборотами, ограничить использование упрощенной системы для агрессивной оптимизации, дробления бизнеса, серого импорта и контрабанды, при этом защитив честный малый бизнес.

Главные предложения законопроекта

  1. Время на подготовку. Закон вступит в силу с 1 января 2027 года, что дает время для настройки процессов и плавного перехода.
  2. Изменение ставки для 3-й группы. Для плательщиков третьей группы с лимитом 1 млн. грн. ставка единого налога снизится с 5% до 3%, а обязательное включение в НДС вступает в действие.
  3. Исключение для е-резидентов. Электронные резиденты третьей группы не будут подпадать под обязательную регистрацию плательщиком НДС.
  4. Цифровизация. Регистрация и отчетность будут производиться онлайн через «Электронный кабинет». Программное обеспечение дорабатывается для удобной подачи отчетов.
В пояснительных материалах отмечено упрощение отчетности, электронный документооборот и снижение рисков злоупотреблений благодаря более четким нормам Налогового кодекса.

Зачем нужны изменения

  1. Справедливость. Закон снизит возможности крупных игроков использовать упрощенную систему для «дробления» бизнеса и получения преимуществ над честными плательщиками.
  2. Борьба с контрабандой. НДС делает невыгодной продажу нелегально ввезенных товаров, поскольку требуются официальные документы на товар для налогового кредита.
  3. Поддержка ВСУ. По оценкам Минфина, изменения позволят ежегодно привлекать дополнительно около 40 млрд грн в бюджет, которые будут направляться на финансирование безопасности и обороны.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что миссия Международного валютного фонда и украинские власти согласовали на уровне персонала новую программу в рамках Механизма расширенного финансирования. Потенциальный доступ к финансированию составит 5,94 млрд СПЗ, что равно $8,1 млрд.
В рамках новой программы с Международным валютным фондом в Украине готовится введение НДС для ФЛП с доходом более 1 млн гривен. Кабинет Министров подготовит налоговые изменения, предусматривающие введение налога на добавленную стоимость для самозанятых предпринимателей с годовым доходом более 1 миллиона гривен.
Аналитические центры, специализирующиеся на экономической политике, обратились к президенту и правительству с просьбой не менять порог перехода на НДС для плательщиков единого налога.
По оценкам аналитических центров, принятие такого решения может привести к потере общественного благосостояния на уровне 150−180 млрд грн или около 1,5−2% ВВП. Вместе с тем потери бюджета от злоупотреблений в упрощенной системе оцениваются на уровне 10−13 млрд грн в год.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Налоги
