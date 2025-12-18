НДС для ФЛП: Минфин опубликовал законопроект для обсуждения Сегодня 15:25 — Казна и Политика

НДС для ФЛП: Минфин опубликовал законопроект для обсуждения

Министерство финансов Украины вынесло на публичное обсуждение проект закона, который совершенствует администрирование НДС для плательщиков единого налога. Внедрение предлагается не ранее 1 января 2027 года.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Мы понимаем, что любые налоговые изменения вызывают обеспокоенность, поэтому подчеркиваем: внедрение предлагается не ранее 1 января 2027 года. У нас есть время, чтобы совместно наработать качественное, справедливое решение, которое будет работать на оборону страны, а не на теневые схемы», — говорится в сообщении.

Цель законопроекта — сделать правила одинаковыми для бизнеса с подобными оборотами, ограничить использование упрощенной системы для агрессивной оптимизации, дробления бизнеса, серого импорта и контрабанды, при этом защитив честный малый бизнес.

Главные предложения законопроекта

Время на подготовку. Закон вступит в силу с 1 января 2027 года, что дает время для настройки процессов и плавного перехода. Изменение ставки для 3-й группы. Для плательщиков третьей группы с лимитом 1 млн. грн. ставка единого налога снизится с 5% до 3%, а обязательное включение в НДС вступает в действие. Исключение для е-резидентов. Электронные резиденты третьей группы не будут подпадать под обязательную регистрацию плательщиком НДС. Цифровизация. Регистрация и отчетность будут производиться онлайн через «Электронный кабинет». Программное обеспечение дорабатывается для удобной подачи отчетов.

В пояснительных материалах отмечено упрощение отчетности, электронный документооборот и снижение рисков злоупотреблений благодаря более четким нормам Налогового кодекса.

Зачем нужны изменения

Справедливость. Закон снизит возможности крупных игроков использовать упрощенную систему для «дробления» бизнеса и получения преимуществ над честными плательщиками. Борьба с контрабандой. НДС делает невыгодной продажу нелегально ввезенных товаров, поскольку требуются официальные документы на товар для налогового кредита. Поддержка ВСУ. По оценкам Минфина, изменения позволят ежегодно привлекать дополнительно около 40 млрд грн в бюджет, которые будут направляться на финансирование безопасности и обороны.

$8,1 млрд. Напомним, ранее Finance.ua писал , что миссия Международного валютного фонда и украинские власти согласовали на уровне персонала новую программу в рамках Механизма расширенного финансирования. Потенциальный доступ к финансированию составит 5,94 млрд СПЗ, что равно

более 1 млн гривен. Кабинет Министров подготовит налоговые изменения, предусматривающие введение налога на добавленную стоимость для самозанятых предпринимателей с годовым доходом более 1 миллиона гривен. В рамках новой программы с Международным валютным фондом в Украине готовится введение НДС для ФЛП с доходом. Кабинет Министров подготовит налоговые изменения, предусматривающие введение налога на добавленную стоимость для самозанятых предпринимателей с годовым доходом более 1 миллиона гривен.

Аналитические центры, специализирующиеся на экономической политике, обратились к президенту и правительству с просьбой не менять порог перехода на НДС для плательщиков единого налога.

По оценкам аналитических центров, принятие такого решения может привести к потере общественного благосостояния на уровне 150−180 млрд грн или около 1,5−2% ВВП. Вместе с тем потери бюджета от злоупотреблений в упрощенной системе оцениваются на уровне 10−13 млрд грн в год.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.