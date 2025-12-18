НДС для ФЛП: Минфин опубликовал законопроект для обсуждения
Министерство финансов Украины вынесло на публичное обсуждение проект закона, который совершенствует администрирование НДС для плательщиков единого налога. Внедрение предлагается не ранее 1 января 2027 года.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Мы понимаем, что любые налоговые изменения вызывают обеспокоенность, поэтому подчеркиваем: внедрение предлагается не ранее 1 января 2027 года. У нас есть время, чтобы совместно наработать качественное, справедливое решение, которое будет работать на оборону страны, а не на теневые схемы», — говорится в сообщении.
Цель законопроекта — сделать правила одинаковыми для бизнеса с подобными оборотами, ограничить использование упрощенной системы для агрессивной оптимизации, дробления бизнеса, серого импорта и контрабанды, при этом защитив честный малый бизнес.
Главные предложения законопроекта
- Время на подготовку. Закон вступит в силу с 1 января 2027 года, что дает время для настройки процессов и плавного перехода.
- Изменение ставки для 3-й группы. Для плательщиков третьей группы с лимитом 1 млн. грн. ставка единого налога снизится с 5% до 3%, а обязательное включение в НДС вступает в действие.
- Исключение для е-резидентов. Электронные резиденты третьей группы не будут подпадать под обязательную регистрацию плательщиком НДС.
- Цифровизация. Регистрация и отчетность будут производиться онлайн через «Электронный кабинет». Программное обеспечение дорабатывается для удобной подачи отчетов.
В пояснительных материалах отмечено упрощение отчетности, электронный документооборот и снижение рисков злоупотреблений благодаря более четким нормам Налогового кодекса.
Зачем нужны изменения
- Справедливость. Закон снизит возможности крупных игроков использовать упрощенную систему для «дробления» бизнеса и получения преимуществ над честными плательщиками.
- Борьба с контрабандой. НДС делает невыгодной продажу нелегально ввезенных товаров, поскольку требуются официальные документы на товар для налогового кредита.
- Поддержка ВСУ. По оценкам Минфина, изменения позволят ежегодно привлекать дополнительно около 40 млрд грн в бюджет, которые будут направляться на финансирование безопасности и обороны.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что миссия Международного валютного фонда и украинские власти согласовали на уровне персонала новую программу в рамках Механизма расширенного финансирования. Потенциальный доступ к финансированию составит 5,94 млрд СПЗ, что равно $8,1 млрд.
В рамках новой программы с Международным валютным фондом в Украине готовится введение НДС для ФЛП с доходом более 1 млн гривен. Кабинет Министров подготовит налоговые изменения, предусматривающие введение налога на добавленную стоимость для самозанятых предпринимателей с годовым доходом более 1 миллиона гривен.
Аналитические центры, специализирующиеся на экономической политике, обратились к президенту и правительству с просьбой не менять порог перехода на НДС для плательщиков единого налога.
По оценкам аналитических центров, принятие такого решения может привести к потере общественного благосостояния на уровне 150−180 млрд грн или около 1,5−2% ВВП. Вместе с тем потери бюджета от злоупотреблений в упрощенной системе оцениваются на уровне 10−13 млрд грн в год.
