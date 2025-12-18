Киев получил бюджет на 2026 год более чем в 100 миллиардов гривен
Киевсовет принял бюджет столицы на следующий год — на уровне более 106 млрд грн. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
«Смета сбалансированная — в тех условиях, в которых работает экономика Киева. И в тех потребностях жизнеобеспечения столицы и ее жителей» — сообщил Кличко.
По его словам, важно, чтобы финансово обеспеченными были важнейшие сферы и проекты.
«Чтобы мы могли и поддерживать жизнедеятельность столицы, и оказывать необходимые услуги жителям, и помогать военным и ветеранам, социально незащищенным киевлянам», — резюмировал Кличко.
