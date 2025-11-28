ПДВ для ФОПів з доходом понад 1 млн гривень: що готують в рамках нової програми з МВФ Сьогодні 14:03 — Особисті фінанси

ПДВ для ФОПів з доходом понад 1 млн гривень: що готують в рамках нової програми з МВФ

В Україні готується запровадження ПДВ для ФОПів з доходом понад 1 млн гривень в рамках нової програми з Міжнародним валютним фондом.

Про це Українським Новинам повідомило джерело, наближене до переговорів з МВФ.

Кабінет Міністрів підготує податкові змін, які передбачають запровадження податку на додану вартість для самозайнятих підприємців з річним доходом понад 1 мільйон гривень.

Крім того, Кабмін планує скасувати пільги для посилок з-за кордону.

На сьогодні посилки вартістю до 150 євро звільнені від мита.

Також серед умов є оподаткування доходів від цифрових платформ таких як Bolt, Uklon, Glovo, Booking.com.

Ці ініціативи є попередніми умовами для отримання нової програми МВФ.

Нагадаємо, 26 листопада Міжнародний валютний фонд оголосив про угоду на рівні персоналу щодо чотирирічної програми обсягом близько 8,1 млрд доларів.

Рада директорів схвалить програму після того, як Україна запровадить необхідні фіскальні заходи.

Українські Новини

