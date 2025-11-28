Уряд оголосив дату старту програм «єЯсла» і «єСадок» Сьогодні 13:04 — Особисті фінанси

Уряд оголосив дату старту програм «єЯсла» і «єСадок»

Програма «єЯсла» почне діяти з 1 січня 2026 року, а програма «єСадок» розпочне роботу у 2028 році. Держава зараз готує зручні онлайн-сервіси для подання документів на отримання цієї підтримки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Подання документів через Дію

Перша заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Людмила Шемелинець зазначила, що програми допоможуть батькам поєднати роботу з доглядом за дітьми.

За її словами, держава працює над тим, щоб документи можна було подавати через застосунок Дія. Якщо система не буде технічно готова з 1 січня 2026 року, заяви прийматимуть сервісні центри Пенсійного фонду. Програма все одно почне діяти з нового року.

Для кого передбачена підтримка

Шемелинець наголосила, що фінансування у межах програми «єЯсла» можна буде спрямувати на оплату послуг няні, приватного садка або гуртків. Це має забезпечити якісний догляд за дитиною і допомогти батькам повертатися до професійної діяльності.

Вона додала, що мета програми полягає у створенні умов для розвитку дітей і підтримці мам, які виходять на роботу.

Основні параметри програм

З 1 січня 2026 року стартує програма «єЯсла»

Вона передбачає щомісячну виплату 8 000 грн для дітей від 1 до 3 років у разі виходу батьків на повний робочий день.

Для дітей з інвалідністю підтримка становитиме 12 000 грн.

Кошти дозволять оплачувати послуги догляду та розвитку: няню, приватний або комунальний дитячий заклад, гуртки.

Програма «єСадок» почне діяти у 2028 році

Підтримку отримають сім’ї з дітьми від 3 до 6 років, а також діти з особливими освітніми потребами віком до 7−8 років, якщо громада не змогла надати місце у садочку або потрібний обсяг послуг догляду.

Розмір виплати становитиме 8 000 грн, а для дітей з інвалідністю 12 000 грн.

Довідка Finance.ua:

14 листопада президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 13532, який посилює підтримку батьків і створює умови для поєднання материнства (батьківства) з професійним життям. Закон передбачає:

допомога вагітним, які не мають страхування; 50 000 грн при народженні дитини; 7 000 грн щомісячної підтримки для догляду за малюком до 1 року; «єЯсла» — для батьків, що виходять на роботу; «єСадок» — підтримка сімей із дітьми 3−6 років; збереження «пакунка малюка»; «Пакунок школяра» — для першокласників; посилення підтримки сімей, які виховують дітей з інвалідністю.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.