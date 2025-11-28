0 800 307 555
Особисті фінанси
Українцям вже нарахували 1,9 млрд грн «Зимової підтримки»
В Україні розпочалися виплати 1000 грн за програмою «Зимова підтримка» — кошти отримали ті, хто подав заяву через «Дію» у день старту проєкту.
Про це у Фейсбуці повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.
Більш ніж 1,8 млн пенсіонерам та отримувачам соціальних виплат, які отримують їх через Укрпошту, вже поступово надходить «зимова тисяча» по всій країні — автоматично, без будь-яких заяв. Самостійно заявку у відділеннях Укрпошти подали понад 550 тис. людей.
Паралельно держава вже перерахувала майже 1,9 млрд грн за заявками, які громадяни подали через «Дію» в перший день програми, 15 листопада.
Вже надійшло також понад 230 тис. заявок на допомогу розміром 6 500 грн для найбільш вразливих категорій населення. Улютін нагадав, що заявку на неї можна подати до 17 грудня, а перші виплати розпочнуться з 10 грудня.
Нагадаємо, отримані 1 000 гривень можна використати на щоденні потреби або важливі покупки. Головне, щоб оплата відбувалася у категоріях, визначених програмою:
  • комунальні послуги;
  • ліки та медичні препарати;
  • благодійність;
  • книги та друкована продукція;
  • продукти харчування;
  • товари українського виробництва, придбані у відділеннях Укрпошти;
  • поштові послуги.
Зняття готівки неможливе.
