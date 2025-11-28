Чи можна повернути товар, куплений на «Чорну п’ятницю»: пояснення Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

Наприкінці листопада традиційно відбуваються масштабні розпродажі, зокрема «Чорна п’ятниця». У цей час продавці встановлюють знижки на окремі групи товарів. Покупці часто роблять спонтанні покупки і можуть придбати річ, яка не підійшла за розміром, кольором, фасоном чи іншими характеристиками. Через це виникає питання щодо можливості обміну або повернення таких товарів.

Про це пише Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області.

В установі зазначають, що перед купівлею акційного товару споживачу варто уточнити причину застосування знижки. Здешевлення може бути пов’язане з пошкодженнями або недоліками товару. Також ціна може знижуватися через сезонність, оновлення асортименту або продаж залишків попередніх колекцій.

Обмін товару належної якості

Споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості, якщо він не підійшов за кольором, фасоном, габаритами, розміром чи іншими індивідуальними характеристиками. Це право діє незалежно від того, чи був товар придбаний за повною ціною, чи під час розпродажу. Так передбачено статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів».

Строк для обміну становить 14 днів без урахування дня купівлі. Продавець може встановлювати триваліший строк.

Обмін можливий за умов, що:

товар не використовували;

збережено товарний вигляд, споживчі властивості, ярлики та пломби;

покупець має розрахунковий документ у паперовій або електронній формі, зокрема QR-код фіскального чека.

Товари, які не підлягають обміну

Постанова Кабінету Міністрів містить перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну або поверненню. Цей перелік є обов’язковим для всіх продавців.

Якщо аналогічного товару немає в наявності, споживач може:

придбати іншу річ з перерахуванням вартості;

розірвати договір купівлі-продажу та отримати сплачені кошти;

дочекатися надходження аналогічного товару і здійснити обмін після його появи у продажу.

Нагадаємо, акції типу «Чорна п’ятниця» розраховані на імпульсивні покупки. Червоний колір, таймери зворотного відліку та яскраві банери створені для того, щоб ви купували швидко, не обдумавши рішення. Порада: складіть список покупок заздалегідь і перед натисканням кнопки «купити» зробіть паузу. Запитайте себе:

Чи справді мені це потрібно?

Чи купив би я це за повною ціною?

Якщо відповідь «ні», залиште товар у кошику до ранку. Часто бажання купити зникає разом із нічними знижками. Як емоції змушують витрачати більше — розповідаємо тут

