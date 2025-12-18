В Германии изменят правила социального пособия Bürgergeld Сегодня 17:17 — Личные финансы

Правительство Германии приняло решение прекратить выплату социального пособия Bürgergeld в его нынешнем виде. Для около 5,5 миллионов получателей Bürgergeld это означает существенное ужесточение правил получения пособия.

Во время заседания 17 декабря чиновники поддержали законопроект министра труда Бербель Бас, который предусматривает введение новой базовой системы социального обеспечения, передает DW.

Споры в правительстве по поводу Bürgergeld

Обсуждение реформы продолжалось в правительстве до последнего. В частности, дискуссии касались возможности полного прекращения выплат при нарушении установленных требований.

Согласно проекту, центры занятости получат право полностью останавливать выплаты, если получатель трижды без уважительных причин не явится на встречи с работниками Jobcenter. Если человек дважды без объяснений пропустит такие встречи, размер пособия может быть сокращен на 30%.

Под угрозой сокращения может оказаться и компенсация расходов на жилье. В то же время получателям должны предоставить возможность объяснить причины нарушений, в том числе по телефону или в ходе личного разговора. Людей с психическими заболеваниями планируют защитить от полной потери выплат.

Ужесточение требований к предоставлению соцвыплат

Более жесткий подход предусмотрен и в отношении имущества получателей соцпособия. Так, законопроект отменяет фиксированный льготный период, в течение которого не учитываются собственные накопления. В дальнейшем, прежде чем получить помощь, заявитель, имеющий на банковском счету многотысячные накопления, должен рассчитывать на собственные доходы и имущество.

Кроме того, размер защищенных сбережений будет зависеть от возраста, а расходы на жилье предполагается признавать только в небольшом объеме.

Основной задачей центров занятости должно стать трудоустройство получателей. Но если более перспективным будет переобучение или переквалификация, то ему и в дальнейшем будут отдавать приоритет.

Конкретные меры поддержки должны фиксироваться в совместно разработанном плане сотрудничества между ведомством и получателем пособия.

Размер выплат и последующая процедура

Размер социальных выплат не меняется. Для одиноких лиц и родителей-одиночек пособие будет составлять 563 евро в месяц. Лица в партнерстве и далее будут получать 506 евро. Для несовершеннолетних выплаты будут составлять от 357 до 451 евро плюс 20 евро надбавки.

Государство продолжит покрывать расходы на аренду жилья, коммунальные услуги и отопление в пределах установленных норм.

Чтобы реформа вступила в силу, ее должен утвердить Бундестаг. В то же время, оппозиция уже раскритиковала инициативу правительства. Сопротивление реформе фиксируется и внутри Социал-демократической партии Германии, входящей в правящую коалицию. Введение новых правил запланировано с 1 июля 2026 года.

