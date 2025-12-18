В Украине появятся личные инвестиционные счета: НКЦБФР презентовал законопроект Сегодня 16:04 — Личные финансы

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам презентовала законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно механизмов поощрения индивидуального инвестирования и поддержки национальных эмитентов» в отношении ​​личных инвестиционных счетов (ЛИС).

Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

Во время обсуждения народный депутат Украины IX созыва Тарас Тарасенко подчеркнул, что создание понятных инструментов инвестирования важно для граждан, в частности для военнослужащих и ветеранов, для которых финансовая стабильность является ключевым условием адаптации и восстановления после службы.

«Все военные, которые увольняются со службы, подчеркивают: первое, что им нужно — это финансовая стабильность. Она позволяет не искать работу сразу после демобилизации, иметь время на восстановление и обеспечить семью. Именно поэтому создание инструментов, позволяющих сберегать деньги и инвестировать их даже во время службы, крайне важно. Введение лицевых инвестиционных счетов может стать эффективным путем для того, чтобы военные и ветераны могли инвестировать в экономику и строить собственное финансовое будущее», — отметил Тарасенко.

Как будут работать личные инвестиционные счета

Глава НКЦБФР Руслан Магомедов сообщил, что идея введения ЛИС возникла в ответ на запрос украинцев на простой и понятный инструмент инвестирования, который может обеспечивать пассивный доход.

Механизм работы счета предполагает размещение средств сроком 5 лет с инвестированием в отечественные ценные бумаги. Если денежные средства находятся на счете в течение всего периода, полученная прибыль не облагается налогом. При досрочном снятии применяются стандартные правила налогообложения.

Для каждого гражданина предусмотрен только 1 действующий личный инвестиционный счет. Пополнять его можно в течение всего пятилетнего срока. Годовой лимит взносов привязан к минимальной заработной плате и составляет до 2,4 миллиона гривен в год. Количество сделок купли и продажи ценных бумаг на счете не ограничивается.

Глава НКЦБФР отметил, что ЛИС подходят как для долгосрочных инвесторов, так и для тех, кто использует активную инвестиционную стратегию с реинвестированием.

По его словам, через личные инвестиционные счета планируется предоставить доступ ко всем отечественным ценным бумагам. Речь идет о государственных и корпоративных акциях, облигациях государственных и частных компаний, а также об облигациях местных займов.

Стратегическая цель законопроекта

Целью введения ЛИС является формирование долгосрочного инвестиционного ресурса в Украине. Такой ресурс бизнес сможет привлекать для развития, масштабирования и повышения конкурентоспособности.

Магомедов подчеркнул, что личные инвестиционные счета будут способствовать формированию культуры инвестирования и привлечению граждан к экономическому росту страны. По его словам, государство также получит дополнительные поступления в бюджет.

Глава НКЦБФР сообщил, что цель на 2026 год — запуск закона и формирование полноценного рынка ценных бумаг, на котором смогут появляться украинские компании с высокой капитализацией. Он подчеркнул, что без развития этого рынка восстановление и рост экономики невозможны.

