У Польщі роботодавців зобовʼяжуть називати зарплату на співбесіді

З 24 грудня 2025 року в Польщі почнуть діяти нові правила Трудового кодексу. Вони зобов’яжуть роботодавців відкрито повідомляти кандидату рівень оплати, яку пропонують на вакансії.

Про це повідомляє inpoland.

Крім цього, компаніям заборонять запитувати, скільки людина заробляла на попередньому місці роботи.

Такі зміни, кажуть законотворці, мають зробити процес найму прозорішим.

Розрив у зарплатах

До 7 червня 2026 року усі країни ЄС мають впровадити Директиву про подолання гендерного розриву в оплаті праці. Вона гарантує, що чоловіки та жінки отримуватимуть однакову плату за однакову роботу. Нині у Польщі цей розрив становить 7,8%, тоді як у середньому по ЄС — 12%.

Міністерство праці Польщі рекомендує компаніям заздалегідь підготуватися до нових вимог:

провести аудит зарплат,

оновити політики оплати праці,

вибудувати прозору структуру заробітних плат,

визначити зрозумілі критерії для підвищень та кар’єрного зростання.

Зміни мають зменшити дискримінацію за статтю та загалом покращити умови праці в країні.

Для розуміння: дані GUS вказують на значний гендерний розрив у доходах працівників у Польщі:

медіанна зарплата чоловіків у травні 2025 року становила 7 299,68 злотих,

у той же час медіанна зарплата жінок була на рівні 6 897,36 злотих.

Довідка Finance.ua:

раніше ми повідомляли, що у рейтингу найвищих зарплат перше місце другий рік поспіль посідає Мазовецьке воєводство. Тут працівники отримують середню валову зарплату у розмірі 9 488,94 злотих;

також зазначалося, що для українців польський ринок праці залишається загалом сприятливим, особливо у секторах із меншою вимогою до кваліфікації та високою часткою фізичної праці;

з 1 січня 2026 року працівники у Польщі отримуватимуть мінімальну зарплату у розмірі 4806 злотих брутто (близько 55 127 грн станом на вересень 2025 р.) та мінімальну погодинну ставку — 31,40 злотих брутто (близько 360 грн).

