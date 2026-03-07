Молодые украинцы могут получить государственную премию в размере 80 тыс. грн: каковы условия Сегодня 10:07 — Личные финансы

Молодежь в Украине может получить по 80 тысяч гривен, Фото: freepik

Молодые украинцы, которые вносят вклад в защиту и развитие государства, могут получить денежную премию более чем в 80 тыс. грн. Речь идет о Премии имени Филиппа Орлика, которую каждый год присуждают 30 победителям. Конкурс проводит Комитет парламента по молодежи и спорту.

Об этом говорится на сайте ВРУ.

Кто может претендовать на награду

Размер премии составляет 25 прожиточных минимумов (на 1 января года присуждения) для трудоспособных лиц.

С 1 января 2026 года прожиточный минимум определен на уровне 3 209 гривен. Следовательно, размер денежного вознаграждения составляет 80 225 гривен.

Кандидатами могут стать молодые украинцы, имеющие достижения в следующих направлениях:

защита независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины;

участие в процессах;

развитие парламентаризма и местного самоуправления.

Премию можно получить только один раз, но в случае неудачи кандидата можно выдвинуть повторно в следующем году.

Как подать заявку

Самостоятельно подать заявку на конкурс нельзя. Выдвинуть претендента вправе центральные органы исполнительной власти, областные или городские советы, а также молодежное или детское общественное объединение.

К пакету документов необходимо приложить:

решение организации, выдвигающей кандидата;

сведения о достижениях претендента;

копию паспорта;

согласие на обработку персональных данных;

письмо-ходатайство с перечнем достижений (при наличии).

Дедлайн подачи документов — 1 сентября, однако в военное время срок могут продлить до 15 сентября.

Список лауреатов должен быть сформирован до 15 октября, а официальное присуждение премии состоится до 1 декабря.

