Молодые украинцы могут получить государственную премию в размере 80 тыс. грн: каковы условия

Молодые украинцы, которые вносят вклад в защиту и развитие государства, могут получить денежную премию более чем в 80 тыс. грн. Речь идет о Премии имени Филиппа Орлика, которую каждый год присуждают 30 победителям. Конкурс проводит Комитет парламента по молодежи и спорту.
Об этом говорится на сайте ВРУ.
Кто может претендовать на награду
Размер премии составляет 25 прожиточных минимумов (на 1 января года присуждения) для трудоспособных лиц.
С 1 января 2026 года прожиточный минимум определен на уровне 3 209 гривен. Следовательно, размер денежного вознаграждения составляет 80 225 гривен.
Кандидатами могут стать молодые украинцы, имеющие достижения в следующих направлениях:
- защита независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины;
- участие в процессах;
- развитие парламентаризма и местного самоуправления.
Премию можно получить только один раз, но в случае неудачи кандидата можно выдвинуть повторно в следующем году.
Как подать заявку
Самостоятельно подать заявку на конкурс нельзя. Выдвинуть претендента вправе центральные органы исполнительной власти, областные или городские советы, а также молодежное или детское общественное объединение.
К пакету документов необходимо приложить:
- решение организации, выдвигающей кандидата;
- сведения о достижениях претендента;
- копию паспорта;
- согласие на обработку персональных данных;
- письмо-ходатайство с перечнем достижений (при наличии).
Дедлайн подачи документов — 1 сентября, однако в военное время срок могут продлить до 15 сентября.
Список лауреатов должен быть сформирован до 15 октября, а официальное присуждение премии состоится до 1 декабря.
