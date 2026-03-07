Что нужно знать о поверке счетчиков воды Сегодня 07:21 — Личные финансы

Проверка счетчика воды – правила и периодичность, чтобы избежать проблем со счетами, Фото: freepik

Поверка счетчика воды — это проверка его точности и исправности. Законодательство предусматривает проведение такой процедуры раз в четыре года.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Кто имеет право проводить поверку

Поверку средств измерительной техники, находящихся в эксплуатации, могут осуществлять только уполномоченные организации, а именно:

научные метрологические центры с признанными калибровочными и измерительными возможностями;

метрологические центры и поверочные лаборатории, уполномоченные на выполнение соответствующих работ.

Кто оплачивает услугу

Периодическая поверка, техническое обслуживание и ремонт квартирных узлов учета воды, в том числе демонтаж, транспортировка и монтаж, производятся за счет их владельцев, если иное не предусмотрено договором.

Как оформляют результаты поверки

Если счетчик подходит для использования, это подтверждается поверочным клеймом или выдается свидетельство установленной формы.

Если устройство не отвечает требованиям, оформляется справка о непригодности.

«Своевременная поверка счетчика воды — это гарантия точного учета потребленных ресурсов и защиты ваших финансовых интересов. Соблюдение установленных сроков и обращение только к уполномоченным организациям поможет избежать лишних расходов и недоразумений с поставщиком услуг», — говорится в сообщении.

