Несмотря на сложную зиму, из Украины выехало меньше людей, чем в прошлом году

В январе 2026 года из страны выехало на 28 тыс. граждан больше, чем въехало

Несмотря на сложную зиму, в январе 2026 года из Украины выехало меньше граждан, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка за март 2026 года.

19% украинцев не планируют возвращаться даже после завершения военных действий, bank.gov.ua

По данным ООН, на 19 февраля 2026 года за пределами Украины находились 5,9 млн украинских мигрантов.

Статистика Государственной пограничной службы свидетельствует, что в январе 2026 года из страны выехало на 28 тыс. граждан больше, чем въехало.

Для сравнения, в январе 2025 года разница между количеством выехавших и въехавших составила 40 тыс. человек. Данные ООН также подтверждают меньший рост числа мигрантов.

Мигранты постепенно адаптируются за границей

Результаты пятой волны опроса украинских мигрантов, обнародованные Центром экономической стратегии, свидетельствуют о дальнейшей адаптации украинцев в странах пребывания.

В частности, опрошенные отмечают улучшение знания местного языка, рост уровня занятости и повышение доходов, которые уже сопоставимы с имевшимися у них на момент выезда из Украины.

Такие факторы влияют на намерения вернуться. По данным опроса, доля тех, кто точно не планирует возвращаться в Украину, выросла до 17%.

Еще 19% опрошенных отметили, что, скорее, не планируют возвращаться даже после завершения военных действий.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на исследование Центра экономической стратегии писал , что по состоянию на конец 2025 года за границей находятся 5,6 млн украинцев, из которых 4,3 млн — в западных странах. После разрешения на свободное пересечение границы для мужчин в возрасте 18−22 лет, с августа по ноябрь 2025 года Украину покинуло на 96 тыс. больше представителей этой группы, чем вернулось. Каждый седьмой юноша этой возрастной категории сейчас находится за границей.

