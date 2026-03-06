Ловушки интернет-покупок: как безопасно покупать онлайн Сегодня 14:04 — Личные финансы

Онлайн-покупки давно стали частью повседневной жизни. В то же время активность покупателей в интернете привлекает и мошенников, использующих разные схемы, чтобы выманить деньги или банковские данные. Со ссылкой на Киберполицию Украины напоминаем о правилах безопасного онлайн-шопинга.

Фейковые интернет-магазины и страницы в соцсетях

Одна из самых распространенных схем — поддельные интернет-магазины или страницы в соцсетях. Мошенники создают профили с фотографиями товаров, копируют контент других продавцов, добавляют вымышленные отзывы и предлагают «скидки только сегодня».

После полной или частичной предоплаты продавец исчезает, а покупатель так и не получает товар. Часто такие страницы работают всего несколько недель — после этого их удаляют и создают новые под другим названием.

Насторожить должны следующие признаки:

страница создана недавно;

мало публикаций и комментариев;

продавец настаивает только на предоплате;

отсутствуют контактные данные или условия возврата.

Фишинговые сайты под видом доставки

При покупках через популярные платформы с объявлениями мошенники часто отправляют ссылку на «оформление доставки» или «безопасную сделку».

Такие страницы копируют дизайн известных сервисов, но на самом деле они фишинговые. Вводя на них данные банковской карты, человек фактически передает их злоумышленникам.

Иногда мошенники пишут, что уже «оплатили доставку», и просят только подтвердить получение денег, введя реквизиты карты. В результате денежные средства могут быть списаны со счета.

Предоплата без гарантий

Еще одна распространенная схема — требование полной предоплаты на карту физического лица без каких-либо гарантий.

Чтобы создать видимость надежности, покупателю могут отправить фото «накладной» или «чека», сделанные в графическом редакторе.

Также следует насторожиться, если:

цена товара значительно ниже, чем у других продавцов;

продавец просит отправить деньги на личную карту;

покупателя просят сообщить коды из SMS от банка или сервисов входа.

Как не попасть на мошенников

Чтобы обезопасить себя во время онлайн-покупок, следует соблюдать нескольких простых правил:

проверять дату создания страницы продавца и отзывы клиентов;

обращать внимание на наличие контактов и условий возврата;

не переходить по сомнительным ссылкам;

не вводить данные карты на незнакомых сайтах;

для оплаты выбирать наложенный платеж или сервисы с защитой покупателя.

Внимательность во время онлайн шопинга поможет избежать мошенничества и сохранить не только деньги, но и хорошее настроение от покупок.

