Различные поколения имеют свой "стиль" инвестирования

Инвестирование в рынок капиталов постепенно перестает быть занятием только «для избранных»: на рынок приходят люди всех возрастов и опыта. Кто-то начинает инвестировать еще в юности, другие только через годы после старта карьеры. В то же время меняются и мотивы: инвестируют не только ради большого состояния в будущем, но и для финансовой безопасности здесь и сейчас.

Когда начинают инвестировать

По данным отчета World Economic Forum , опубликованного в мае 2025 года, чаще всего интерес к инвестированию появляется в молодом возрасте. В это время начали инвестировать 41% представителей поколения Gen Z и 29% миллениалов.

Еще один распространенный момент — начало карьеры. После выхода на работу начали инвестировать 34% миллениалов, 29% поколения Gen X и 26% бэби-бумеров.

В то же время для старших поколений характерен более поздний старт: 42% Gen X и 37% бэби-бумеров пришли к инвестированию уже через несколько лет после начала карьеры. Небольшая часть людей начинает инвестировать уже на пенсии — в том числе 12% бэби-бумеров.

Основные цели инвестирования

Главной причиной инвестирования чаще всего называют создание финансовой подушки безопасности — такой ответ дали 51% инвесторов.

На втором месте — накопления на путешествия и досуг: это важно для 45% опрошенных.

Еще 42% инвестируют, чтобы обеспечить комфортную пенсию.

Почти треть (29%) вкладывает средства, чтобы иметь деньги на крупные покупки или масштабные инвестиции в будущем.

Дополнительный доход в качестве цели назвали 17% инвесторов.

Еще 16% используют инвестирование, чтобы поскорее закрыть свои долги.

То есть инвестирование все чаще воспринимается не как рискованная игра, а инструмент для стабильности, защиты от инфляции и планирования жизни на разных этапах.

Во что инвестируют разные поколения

Инвестиционные стратегии меняются в зависимости от поколения инвесторов.

Самым популярным инструментом для поколения Z и миллениалов стала криптовалюта . В нее инвестируют 35% представителей Gen Z и 38% миллениалов. Для сравнения, среди поколения X этот показатель составляет 23%, а среди бэби-бумеров только 8%.

Альтернативные инвестиции также больше интересуют младших инвесторов: их выбирают 22% Gen Z и 20% миллионов. У поколения X и бэби-бумеров этот интерес заметно ниже — по 13% и 8% соответственно.

Производные инструменты и NFT также популярны среди молодежи. В деривативы инвестируют 20% Gen Z и 17% миллениалов, в то время как среди бэби-бумеров всего 7%. Что касается NFT, то их имеют в портфеле 18% представителей поколения Z и 16% миллениалов, но только 4% бэби-бумеров.

Какую часть портфеля занимают эти инструменты

Интересно, что молодые инвесторы чаще отводят значительную часть портфеля под рисковые активы. К примеру, криптовалюта занимает более трети инвестпортфеля у 35% инвесторов поколения Z и у 36% миллионов. Еще около трети портфеля крипта составляет для 36−41% миллениалов и Gen Z.

Поколения X и бэби-бумеры ведут себя более осторожно. У них криптовалюта гораздо чаще занимает менее четверти портфеля или вовсе минимальную долю. Они больше инвестируют в акции и ETF, распределяя средства между несколькими инструментами. Кстати, подробно о том, как диверсифицировать инвестиции и почему это полезно, мы рассказывали здесь

Почему не инвестируют в те или иные продукты

Даже несмотря на доступность инструментов, многие до сих пор избегают инвестирования в определенный вид активов. Как свидетельствует опрос, главной причиной этого является страх потерять деньги.

Инвесторы настороженно относятся к непредсказуемой доходности акций (32%), криптовалют (30%), валют (30%) и сырьевых товаров (28%).

Также пугает возможность финансовых потерь как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Отдельная причина — страх не иметь доступа к своим деньгам в нужный момент, если они вложены в инвестиционные инструменты. Такое опасение назвали 18% опрошенных.

Справка Finance.ua:

поколение бэби-бумеров — 1946−1964;

поколение Х — 1965−1980;

миллениалы — 1981−1996;

поколение Z — 1997−2012.

