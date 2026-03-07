Как подготовиться к финансовому кризису Сегодня 08:12 — Личные финансы

Экономист назвал действенный способ, как защититься от финансового кризиса, Фото: freepik

Чтобы защититься от финансового кризиса, нужно не только откладывать деньги на случай непредвиденной ситуации, но и позаботиться об интенсивных инвестициях в себя начиная с молодого возраста. Речь идет об обретении различных навыков, обучении, освоении нескольких специальностей, повышении квалификации и т. д.

Об этом рассказал экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ в интервью Новости. Live.

Инвестиции в себя

Раньше был спрос на специализированное образование — люди могли всю жизнь проработать на одном предприятии. Но современный мир очень изменчив: постоянно появляются новые вызовы, работодатели требуют от подчиненных знаний в разных сферах. Украинцы могут сменить 3−4 профессии всего за несколько лет.

Читайте также ТОП-5 советов начинающим предпринимателям по безопасному хранению денег

«Человек должен постоянно инвестировать в себя, если он трудоспособного возраста. Сейчас восстанавливается спрос на универсальное образование, а не специализированное. Многие офисные работники теряют работу, потому что отмирают их профессии. Сейчас очень трудно, как раньше, проработать 30−40 лет на одной должности», — уточнил Кущ.

Поэтому в молодом возрасте — примерно с 20 до 40 лет — нужно пытаться инвестировать в себя, чтобы не потерять конкурентоспособность на рынке труда.

Речь идет о повышении квалификации по своей специализации, обретении навыков в других профессиях, изучении иностранных языков, прохождении курсов и т. д.

Как подготовиться к финансовому кризису

Инвестирование поможет украинцам удержаться на плаву, когда возникнут глобальные непредвиденные обстоятельства, например, финансовый кризис. Еще один способ обезопасить себя от негативных последствий таких событий — иметь финансовую подушку.

Алексей Кущ посоветовал откладывать часть дохода и пользоваться разными инструментами хранения/умножения сбережений.

В Украине вариантов существует немного, среди них:

диверсификация валютного портфеля (покупка долларов, евро и т. п. );

); открытие банковского депозита — гривневого (до 15% прибыли) или валютного (3−4% годовых);

покупка облигаций, но краткосрочных (на 3 месяца).

Эти инструменты доступны каждому человеку, в то время как рынок ценных бумаг, особенно зарубежный, — не самый простой способ сохранить сбережения для украинцев. Благодаря финансовой подушке можно обезопасить себя от кризиса и других неблагонадежных событий.

InvestMarket от «Минфин» — ваш онлайн-навигатор среди сотен инвестиционных предложений. Выбирайте и сравнивайте проекты в удобном сервисе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.