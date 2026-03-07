0 800 307 555
Как подготовиться к финансовому кризису

Личные финансы
60
Экономист назвал действенный способ, как защититься от финансового кризиса
Экономист назвал действенный способ, как защититься от финансового кризиса, Фото: freepik
Чтобы защититься от финансового кризиса, нужно не только откладывать деньги на случай непредвиденной ситуации, но и позаботиться об интенсивных инвестициях в себя начиная с молодого возраста. Речь идет об обретении различных навыков, обучении, освоении нескольких специальностей, повышении квалификации и т. д.
Об этом рассказал экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ в интервью Новости. Live.

Инвестиции в себя

Раньше был спрос на специализированное образование — люди могли всю жизнь проработать на одном предприятии. Но современный мир очень изменчив: постоянно появляются новые вызовы, работодатели требуют от подчиненных знаний в разных сферах. Украинцы могут сменить 3−4 профессии всего за несколько лет.
«Человек должен постоянно инвестировать в себя, если он трудоспособного возраста. Сейчас восстанавливается спрос на универсальное образование, а не специализированное. Многие офисные работники теряют работу, потому что отмирают их профессии. Сейчас очень трудно, как раньше, проработать 30−40 лет на одной должности», — уточнил Кущ.
Поэтому в молодом возрасте — примерно с 20 до 40 лет — нужно пытаться инвестировать в себя, чтобы не потерять конкурентоспособность на рынке труда.
Речь идет о повышении квалификации по своей специализации, обретении навыков в других профессиях, изучении иностранных языков, прохождении курсов и т. д.

Как подготовиться к финансовому кризису

Инвестирование поможет украинцам удержаться на плаву, когда возникнут глобальные непредвиденные обстоятельства, например, финансовый кризис. Еще один способ обезопасить себя от негативных последствий таких событий — иметь финансовую подушку.
Алексей Кущ посоветовал откладывать часть дохода и пользоваться разными инструментами хранения/умножения сбережений.
В Украине вариантов существует немного, среди них:
  • диверсификация валютного портфеля (покупка долларов, евро и т. п.);
  • открытие банковского депозита — гривневого (до 15% прибыли) или валютного (3−4% годовых);
  • покупка облигаций, но краткосрочных (на 3 месяца).
Эти инструменты доступны каждому человеку, в то время как рынок ценных бумаг, особенно зарубежный, — не самый простой способ сохранить сбережения для украинцев. Благодаря финансовой подушке можно обезопасить себя от кризиса и других неблагонадежных событий.
🔎 InvestMarket от «Минфин» — ваш онлайн-навигатор среди сотен инвестиционных предложений. Выбирайте и сравнивайте проекты в удобном сервисе.
По материалам:
Novyny.live
Персональные финансыФинансовые лайфхаки
