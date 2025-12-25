0 800 307 555
Дефицит кадров в Польше: 15 профессий, которые будут востребованы в 2026 году
Рынок труда в Польше продолжает меняться под влиянием демографических тенденций, миграции и автоматизации. Очередное исследование «Барометр профессий» очертило специальности, на которые в ближайшие годы ожидается повышенный спрос.
Об этом сообщает inpoland.

Профессии с наибольшим спросом в 2026 году

Согласно результатам исследования, в 2026 году работодателям в Польше больше всего потребуются:
  1. водители грузовиков и тягачей-прицепов;
  2. врачи;
  3. работники складов;
  4. строители-монтажники;
  5. учителя практического профессионального образования;
  6. учителя общего образования и иностранных языков;
  7. учителя профессиональных дисциплин;
  8. учителя специального образования и интеграционных классов;
  9. операторы и механики землеройной техники;
  10. сиделки для пожилых людей и людей с инвалидностью;
  11. медсестры и акушерки;
  12. работники силовых структур;
  13. психологи и терапевты;
  14. бухгалтеры;
  15. сварщики.

В каких сферах растет конкуренция за рабочие места

В то же время, эксперты прогнозируют, что в 2026 году сложнее будет найти работу специалистам креативных, медийных, маркетинговых и гуманитарных отраслей, а также в ряде офисных специализаций.
Речь идет, в частности, о графических дизайнерах, журналистах, переводчиках, специалистах по связям с общественностью, маркетингу, финансам и HR. Это те сферы, где инструменты автоматизации и цифровые решения играют все более важную роль, поэтому специалистам советуют сосредоточиться на дополнительных и смежных навыках.
Напомним, в Польше с 1 января 2026 года минимальная заработная плата составит 4806 злотых брутто, что на 140 злотых больше, чем сейчас.
Также мы ранее сообщали, что с 2026 года процесс подачи заявлений на получение вида на жительство в Польше существенно меняется.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
