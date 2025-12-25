Дефицит кадров в Польше: 15 профессий, которые будут востребованы в 2026 году Сегодня 15:50 — Мир

Рынок труда в Польше продолжает меняться под влиянием демографических тенденций, миграции и автоматизации. Очередное исследование «Барометр профессий» очертило специальности, на которые в ближайшие годы ожидается повышенный спрос.

Профессии с наибольшим спросом в 2026 году

Согласно результатам исследования, в 2026 году работодателям в Польше больше всего потребуются:

водители грузовиков и тягачей-прицепов; врачи; работники складов; строители-монтажники; учителя практического профессионального образования; учителя общего образования и иностранных языков; учителя профессиональных дисциплин; учителя специального образования и интеграционных классов; операторы и механики землеройной техники; сиделки для пожилых людей и людей с инвалидностью; медсестры и акушерки; работники силовых структур; психологи и терапевты; бухгалтеры; сварщики.

В каких сферах растет конкуренция за рабочие места

В то же время, эксперты прогнозируют, что в 2026 году сложнее будет найти работу специалистам креативных, медийных, маркетинговых и гуманитарных отраслей, а также в ряде офисных специализаций.

Речь идет, в частности, о графических дизайнерах, журналистах, переводчиках, специалистах по связям с общественностью, маркетингу, финансам и HR. Это те сферы, где инструменты автоматизации и цифровые решения играют все более важную роль, поэтому специалистам советуют сосредоточиться на дополнительных и смежных навыках.

Напомним, в Польше с 1 января 2026 года минимальная заработная плата составит 4806 злотых брутто, что на 140 злотых больше, чем сейчас.

