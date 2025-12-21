Украинцы в Польше обеспечивают себя самостоятельно, а не за счет социальных выплат

0 800 307 555
Мир
15
Украинские беженцы в Польше самостоятельно обеспечивают себя благодаря работе, а не социальным выплатам. Около 80% их доходов происходят из заработной платы, а не из государственной помощи. Это свидетельствует о высоком уровне экономической активности и интеграции на рынке труда.
Об этом пишет inpoland, ссылаясь на данные аналитических источников.

Сколько украинцев работают в Польше

Как свидетельствуют опросы и статистические данные, около 78% украинских мигрантов имеют или активно ищут работу в Польше.
Этот показатель даже превышает средний уровень занятости среди местного населения и продолжает расти каждый год.
Таким образом, зарплата становится основным источником содержания для переселенцев.
Хотя в Польше действуют социальные программы, в частности, детские выплаты «800+», большинство украинцев не полагаются на них. Только около 14% их доходов формируются из помощи, тогда как более 80% поступает от собственного труда.
Это позволяет самостоятельно покрывать расходы на аренду жилья, базовые нужды и планировать будущее без зависимости от социальных выплат.
Экономическая активность украинцев выгодна и польской экономике. Они платят налоги и социальные взносы, что способствует наполнению бюджета и уменьшает нагрузку на систему социальной защиты.

Где в Польше самые высокие зарплаты — рейтинг городов

Раньше говорилось, что многие украинцы сейчас работают в Польше, ища лучшие возможности и стабильные доходы. Рынок труда соседней страны показывает интересные тенденции: некоторые города предлагают значительно более высокие зарплаты, чем другие, что важно учитывать при выборе места работы.
Средняя валовая месячная зарплата в секторе предприятий в октябре 2025 года составила 8865,12 злотых. Это +6,6% к 2024 году и +1,3% к предыдущему месяцу.
Самые высокие зарплаты получают в Кракове — средняя брутто составляет 11 160,39 злотых. В тройку лидеров по зарплатам также вошли Варшава (10 606,89 злотых) и Гданьск (10 370,97 злотых).
По материалам:
Finance.ua
