5 «затаенных жемчужин» Европы, которые следует посетить в 2026 году

Европейский туризм постепенно меняет фокус: все больше путешественников сознательно избегают перенасыщенных курортов и ищут более спокойные, доступные и аутентичные направления. Именно поэтому эксперты по путешествиям советуют обратить внимание на менее раскрученные, но насыщенные культурой и атмосферой города, которые в 2026 году могут стать настоящим открытием.

Специалисты туристической компании Iglu Cruise составили подборку так называемых «затаенных жемчужин» Европы — городов, объединяющих историю, события и комфорт без чрезмерного туристического ажиотажа.

Об этом пишет Daily Mail.

Тренчин, Словакия: культурная столица года

Тренчин в 2026 году стал одним из двух городов, получивших титул Европейской столицы культуры. Это означает насыщенный календарь событий: музыкальные фестивали, художественные инсталляции, театральные представления и обновление общественных пространств в течение всего года.

Дополнительные места для посещения: Тренчинский замок, доминирующий над городом, городская башня с панорамными видами и уютные кафе на площади Мирове. Отдельное внимание следует обратить на самый большой в Словакии музыкальный фестиваль Pohoda, традиционно проходящий в начале июля.

Лучший период для поездки в Тренчина — с мая по сентябрь, когда город живет фестивальным ритмом и благоприятен для неспешных прогулок.

Гент, Бельгия: средневековый шарм без толп

Гент часто называют «лучшим секретом Бельгии». Это портовый город со сказочными каналами, средневековой архитектурой и живой атмосферой, который при этом остается менее перегруженным туристами, чем Брюгге или Брюссель.

Среди ключевых достопримечательностей собор Святого Бавона с известным Гентским алтарем, набережные Граслей и Коренлей, идеально подходящие для встречи заката, а также замок Гравенштейн с рвами и массивными стенами.

Лучшее время для посещения — межсезонье: с апреля по июнь и с сентября по октябрь. А зимой, в декабре, город превращается в атмосферную рождественскую локацию с ярмаркой, катком и праздничными огнями.

Кемпер, Франция: бретонская классика и гастрономия

Французский Кемпер имеет статус «Города искусства и истории» благодаря своему архитектурному наследию и художественной среде. Вдоль реки Одет здесь тянутся ряды фахверковых домов, сохраняющих характерную бретонскую стилистику.

В городе можно увидеть остатки средневековых стен XIII века, собор Святого Корентина, гончарные мастерские Локмарии и насладиться лодочными прогулками по реке. Кемпер также считается гастрономическим центром региона: здесь работают рестораны, отмеченные гидом Michelin, в частности Allium и Sao, а также Ti-Coz с аутентичной местной кухней.

Идеальное время для путешествия — с конца июня до начала сентября. В конце июля город принимает Фестиваль Корнуайе, наполняющий улицы музыкой, танцами и традиционными костюмами.

Турин, Италия: элегантность и культурные открытия

Турин часто называют скрытой жемчужиной Италии. Город поражает барочными бульварами, королевскими дворцами и ощутимой парижской атмосферой. Одной из главных достопримечательностей является Моле Антонеллиана — символ города, где расположен Национальный музей кино. Подъем в стеклянном лифте открывает панораму Альп.

Туристам советуют попробовать классический напиток бичерин в старинном кафе и посетить Королевский дворец. Лучшие месяцы для путешествия — май, июнь и сентябрь. Последний также совпадает с началом сезона трюфелей. А в декабре Турин становится сценой для фестиваля световых инсталляций Luci d’Artista.

Познань, Польша: баланс истории и современности

Познань отличается яркими таунхаусами на Старой рыночной площади и удачно сочетает историю с современными урбанистическими просторами. Среди популярных локаций — парк Цитадель, озеро Мальта с рекреационной инфраструктурой и Вартострада — обновленная набережная вдоль реки Варта, превращенная в зеленый парк.

Лучший период для путешествия — с мая по сентябрь. 11 ноября туристы могут попасть на масштабные уличные празднования Дня Святого Мартина с парадами и местными традициями.

