0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-10 мест мира для соло-туристов

Мир
19
ТОП-10 мест мира для соло-туристов
ТОП-10 мест мира для соло-туристов
Путешествия в одиночестве для многих кажутся вызовом: новый город, другой язык, отсутствие знакомых рядом. Но стоит только заселиться в гостиницу и выйти на первую прогулку по улицам — и тревога быстро сменяется восторгом. Самостоятельные путешествия дарят свободу, гибкость и возможность по-настоящему ощутить новое место.
Редакторы Lonely Planet составили рейтинг лучших мест в мире для одиноких путешественников — безопасных, открытых и таких, где легко быть наедине или, наоборот, быстро найти компанию.

Исландия

Исландия — настоящий рай для одиноких путешественников. В 2024 году страна была признана одной из самых безопасных в мире, а ее столица Рейкьявик сочетает космополитичность с уютом небольшого города. Пешеходные улицы, яркие дома, кафе и музеи создают чувство покоя и комфорта.
Читайте также
Природа здесь — отдельное приключение: вулканы, ледники, водопады и термальные бассейны. В Исландии почти нет опасной фауны, а летом можно путешествовать круглосуточно благодаря полярному дню.
Путешествие по кольцевой дороге страны наедине — идеальный вариант для тех, кто ценит свободу маршрута.

Лиссабон, Португалия

Лиссабон — одна из тех столиц, где одинокий путешественник не чувствует себя одиноким. Город теплый, открытый и очень человечный.
Старые трамваи, азулежу на фасадах, смотровые площадки над рекой Тежу и неторопливый ритм жизни делают его идеальным для соло-поездок.
Здесь легко знакомиться: в маленьких барах, на дегустациях уличной еды или просто на смотровых площадках во время заката. Лиссабон словно создан для неспешных прогулок и случайных встреч.

Алонисос, Греция

Если популярные греческие острова кажутся слишком громкими, Алонисос станет идеальной альтернативой. Меньше туристов, больше тишины, бирюзовое море, сосновые леса и традиционные таверны создают атмосферу настоящего отдыха.
Читайте также
Остров прекрасно подходит для самостоятельных путешествий: пешком, автобусом или на лодке легко добраться в отдаленные бухты, старинные деревни и часовни. К тому же здесь расположен один из самых больших морских национальных парков Европы.

Медный берег, Ирландия

Медный берег в графстве Уотерфорд — малоизвестная, но очень живописная часть Ирландии. Скалы, океан, старые шахты и минимум туристов делают это место идеальным для тех, кто ищет покоя.
Уотерфорд — уютный город с богатой историей викингов, музеями и пабами, где легко завести разговор с местными. Компактность региона позволяет путешествовать без авто — пешком или на велосипеде.

Мюнхен, Германия

Мюнхен — гораздо больше, чем Октоберфест. Это город музеев, парков, рек и пивных садов, где одинокий путешественник быстро почувствует себя комфортно.
Читайте также
Прогулки по Английскому саду, пикники на Виктуалиенмаркт и знакомства за общим столом в пивном саду — здесь это норма.
Кроме того, Мюнхен идеально подходит для однодневных путешествий: Альпы, озера, замки и соседняя Австрия — все рядом и легко доступно общественным транспортом.

Сикким, Индия

Сикким — один из самых недооцененных регионов Индии. Гималайские пейзажи, буддийские монастыри, чистые треки для хайкинга и высокий уровень безопасности делают его отличным выбором для соло-путешествий.
Столица Гангток сочетает камерность и живую социальную атмосферу: здесь легко знакомиться в барах, клубах или прямо на улице. Путешествие по Сиккиму — это баланс между природой, культурой и человеческим теплом.

Чиангмай, Таиланд

Чиангмай давно стал магнитом для бэкпекеров и цифровых кочевников. Хостелы, коворкинги, кулинарные школы и кафе создают идеальную среду для знакомств.
Читайте также
Здесь легко найти своих: в храмах, на ночных рынках, в баре Zoe in Yellow или на кулинарном мастер-классе. Чиангмай — одно из самых комфортных мест в мире для первого самостоятельного путешествия.

Вьетнам

Вьетнам — классическое направление для соло-путешественников в Юго-Восточной Азии. Дружелюбные местные, активная уличная жизнь, дешевая еда и доступное жилье делают путешествие простым и приятным.
В Ханое и Хошимине легко присоединиться к компании за пластиковым столиком с пивом или на гастрономической прогулке. Здесь одиночество быстро превращается в новые знакомства.

Сингапур

Сингапур — один из самых безопасных и удобных мегаполисов Азии. Компактный, чистый, многокультурный и с идеальной транспортной системой, он отлично подходит для самостоятельных путешествий.
Читайте также
Город предлагает все: от музеев и футуристических парков до легендарных фудкортов, где соло-путешественники чувствуют себя абсолютно органично.

Узбекистан

Современный Узбекистан — безопасный, гостеприимный и интересный для самостоятельных путешествий. Благодаря скоростным поездам легко передвигаться между Самаркандом, Бухарой ​​и Хивой.
Гостевые дома, спальные поезда и совместные трапезы с местными превращают дорогу в часть происшествия. Для тех, кто ищет подлинный опыт, Узбекистан — один из лучших вариантов в Центральной Азии.
По материалам:
visitworld.today
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems