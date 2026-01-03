Где дешево и тепло отдохнуть в Европе в феврале 2026 года Сегодня 20:07 — Мир

Где дешево и тепло отдохнуть в Европе в феврале 2026 года

Эксперты туристического издания назвали самые лучшие бюджетные направления Европы, где можно погреться в феврале 2026 года.

Об этом пишет издание Which? Travel

Кадис, Испания

В феврале в этом уютном городе на юго-западе Испании температура может подниматься до 17 °C.

Этот портовый город в Андалусии почти полностью окружен водой, а узкие мощеные улочки его Старого города ведут к живописному пляжу Ла-Калета — золотистой бухте, окруженной древними крепостями.

При этом с 11 по 22 февраля 2026 г. в городе пройдет 11-дневный фестиваль карнавальных уличных вечеринок — невероятное буйство костюмов, фейерверков и красочных парадов.

Даламан, Турция

Этот курорт на берегу Средиземного моря на исходе зимы радует туристов максимальной температурой до +15°C.

Пока высокие летние температуры в этой местности лишают гостей возможности исследовать окрестности, посещение в феврале предлагает мягкий климат и возможность совершать пешие прогулки по национальным паркам, кататься на лодках, отдыхать в горячих источниках и изучать древние руины региона без изнуряющей жары. Главное не забыть взять с собой куртку — ночью может стать прохладнее и возможен небольшой дождь.

Палермо, Италия

В столице Сицилии температура в феврале может достигать +13°C, со среднем пятью часами солнечного света.

Февраль — это еще и сезон фестивалей и карнавалов в городе: 500-летний карнавал в Ачиреале, празднование дня святого покровителя Сант-Агаты, а также насыщенный календарь парадов и специальных выставок в течение всего месяца.

Также в феврале город предлагает гостям насладиться меньшими очередями и более низкими ценами на входные билеты во всемирно известные музеи, галереи и исторические места.

Ницца, Франция

Этот элегантный курорт Французской Ривьеры благодаря 300 солнечным дням в году в феврале радует температурами до +11°C.

Прогуливаясь по засаженной пальмами Английской набережной, туристы могут любоваться беспрепятственным видом на залив — без пляжников, но с художниками.

Кроме того, 11 февраля 2026 года стартует карнавал в Ницце, самый масштабный во Франции, с зрелищными парадами и цветочными битвами — около 100 тысяч мимоз, лилий, ромашек, гвоздик и роз будут бросать в зрителей.

