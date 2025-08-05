Где самые большие доходы от туризма в ЕС и в мире (инфографика) — Finance.ua

Где самые большие доходы от туризма в ЕС и в мире (инфографика) Сегодня 18:14

Где самые большие доходы от туризма в ЕС и в мире (инфографика)

В 2023 году ЕС получил 25,9% мировых поступлений от международного туризма:

15,2% - от международного туризма между странами ЕС,

тогда как 10,7% - от туристов из стран, не входящих в ЕС.

Где больше всего

Как пишет Евростат , Если рассматривать страны ЕС отдельно, то Испания, Франция, Италия, Германия, Португалия, Австрия, Греция, Нидерланды, Хорватия и Польша попадут в число стран, на которые приходится не менее 1,0% мировых доходов от международного туризма.

В 2023 году 18 стран, не входящих в ЕС, получили не менее 1,0% мировых поступлений от международного туризма.

На США приходилась доля 12,3%, что значительно выше, чем доля, зафиксированная для других стран, не входящих в ЕС; Великобритания имела следующую по величине долю (4,8%).

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