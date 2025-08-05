Где самые большие доходы от туризма в ЕС и в мире (инфографика) — Finance.ua
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Где самые большие доходы от туризма в ЕС и в мире (инфографика)

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Где самые большие доходы от туризма в ЕС и в мире (инфографика)
Где самые большие доходы от туризма в ЕС и в мире (инфографика)
В 2023 году ЕС получил 25,9% мировых поступлений от международного туризма:
  • 15,2% - от международного туризма между странами ЕС,
  • тогда как 10,7% - от туристов из стран, не входящих в ЕС.

Где больше всего

Как пишет Евростат, Если рассматривать страны ЕС отдельно, то Испания, Франция, Италия, Германия, Португалия, Австрия, Греция, Нидерланды, Хорватия и Польша попадут в число стран, на которые приходится не менее 1,0% мировых доходов от международного туризма.
Где самые большие доходы от туризма в ЕС и в мире (инфографика)
В 2023 году 18 стран, не входящих в ЕС, получили не менее 1,0% мировых поступлений от международного туризма.
На США приходилась доля 12,3%, что значительно выше, чем доля, зафиксированная для других стран, не входящих в ЕС; Великобритания имела следующую по величине долю (4,8%).

Медицинское (туристическое) страхование за границу

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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