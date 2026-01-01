Рейтинг самых безопасных стран Европы
В Европе в последние годы стало значительно сложнее чувствовать себя безопасно: в туристических центрах растет количество карманных краж, учащаются инциденты на вокзалах и в метро. Именно поэтому важно тщательно выбирать направление для путешествия, чтобы можно было расслабиться и не думать все время, с вами ли еще ваш телефон и кошелек.
Тревожным туристам стоит обратить внимание на страны Европы, которые официально признаны самыми безопасными. Исследование на эту тему провел ресурс HelloSafe.
Какие страны Европы самые безопасные
1. Исландия — индекс безопасности составляет 92,4 из 100 баллов
Исландия — это самая безопасная страна в Европе и в мире. Большинство граждан этой страны законопослушны. Должностные преступления — огромная редкость. Их осуждают и на правительственном уровне, и в личном общении.
Уровень преступности здесь чрезвычайно низкий, а социальное доверие — высокое. Здесь буквально можно оставить младенца спать на улице и его никто не похитит.
2. Швейцария — 91,1 балла
Поскольку у граждан Швейцарии высокие доходы, то и стимулов для преступности у них нет.
Политический нейтралитет и децентрализованное правительство помогают общинам оперативно решать проблемы еще до обострения.
3. Норвегия — 90,85 балла
В отличие от соседней Швеции, в последние годы возрос уровень преступности с применением огнестрельного оружия, Норвегия остается безопасным оазисом.
В Норвегии все равно безопасно и в оживленном Осло, и в перспективном Бергене, и в мелких живописных скандинавских поселениях.
4. Финляндия — 90,6 балла
В Финляндии дети ходят в школу сами, а потерянные кошельки возвращают со всеми находившимися внутри деньгами. Добросовестные отношения лежат в основе менталитета финнов. Улицы здесь хорошо освещаются, а полиция эффективно реагирует на любую угрозу.
5. Дания — 89,95 балла
Как пишет CNN, главная причина высокого уровня безопасности страны лежит в иммиграционной политике. Датское правительство ввело меры по предотвращению нелегальных иммигрантов. Среди них активная борьба с образованием «гетто», усиление правил рассмотрения заявлений о предоставлении убежища, репатриация иностранных преступников
и т. д.
