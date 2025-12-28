0 800 307 555
Лучший город Европы для встречи Нового года

Лучший город Европы для встречи Нового года
Лучший город Европы для встречи Нового года
По версии Time Out, лучшим городом Европы для празднования Нового года стал Мадрид, Испания.

Почему именно Мадрид

Тревел-журналистка и писательница Дэйна Камиллери Кларк, которая провела новогоднюю ночь в 10 разных европейских городах, назвала испанскую столицу безоговорочным фаворитом.
По ее словам, в Мадриде Новый год — это не просто несколько часов празднования, а вечеринка на всю ночь. В полночь здесь — только «разминка» перед долгими танцами, музыкой и праздничной атмосферой, которая длится до самого утра.
Приятный бонус — второй обратный отсчет в 1:00 ночи, когда Мадрид символично празднует наступление Нового года вместе с Канарскими островами. Такой опыт можно получить далеко не в любом городе Европы.
По статистическим данным, среди иностранных гостей Мадрида больше всего туристов приезжает из США, Франции и Канады.

Где проходят главные празднования в Мадриде

Эпицентром новогодних событий традиционно становится площадь Пуэрта-дель-Соль. Именно здесь собираются тысячи людей, чтобы вместе считать секунды до полуночи.
В то же время практически все рестораны, бары и клубы города организуют собственные тематические вечеринки — от камерных празднований до масштабных ночных рейвов. Поэтому каждый может выбрать формат по своему вкусу.

Традиция, без которой не обойтись

Празднование Нового года в Мадриде — это не только вечеринки, но и давние традиции. Самая известная из них — Las doce uvas de la suerte, или 12 счастливых виноградин.
По испанскому обычаю, ровно в полночь нужно съесть одну виноградину с каждым ударом часов, чтобы обеспечить удачу на все 12 месяцев следующего года. Задача не из легких, но именно в этом и состоит часть праздничного азарта.
Совет от Дейны Кларк: не откладывайте покупку винограда на последний момент, ведь в канун Нового года его раскупают очень быстро.
Какие еще города стали лучшими для встречи нового года 2026:
  • Берлин, Германия занял второе место — город известен своими масштабными open-air вечеринками и клубной культурой. Туристы из Великобритании, Швейцарии, Южной Кореи и Японии любят такие путешествия.
  • Милан, Италия оказался на третьей строчке рейтинга. Здесь празднование более сдержанное, с акцентом на гастрономию, концерты и классические события, а не на танцевальную электронную музыку. Новый год в Италии любят путешественники из Великобритании, Китая и Японии.
По материалам:
visitukraine.today
