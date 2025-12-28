Лучший город Европы для встречи Нового года
По версии Time Out, лучшим городом Европы для празднования Нового года стал Мадрид, Испания.
Почему именно Мадрид
Тревел-журналистка и писательница Дэйна Камиллери Кларк, которая провела новогоднюю ночь в 10 разных европейских городах, назвала испанскую столицу безоговорочным фаворитом.
По ее словам, в Мадриде Новый год — это не просто несколько часов празднования, а вечеринка на всю ночь. В полночь здесь — только «разминка» перед долгими танцами, музыкой и праздничной атмосферой, которая длится до самого утра.
Приятный бонус — второй обратный отсчет в 1:00 ночи, когда Мадрид символично празднует наступление Нового года вместе с Канарскими островами. Такой опыт можно получить далеко не в любом городе Европы.
По статистическим данным, среди иностранных гостей Мадрида больше всего туристов приезжает из США, Франции и Канады.
Где проходят главные празднования в Мадриде
Эпицентром новогодних событий традиционно становится площадь Пуэрта-дель-Соль. Именно здесь собираются тысячи людей, чтобы вместе считать секунды до полуночи.
В то же время практически все рестораны, бары и клубы города организуют собственные тематические вечеринки — от камерных празднований до масштабных ночных рейвов. Поэтому каждый может выбрать формат по своему вкусу.
Традиция, без которой не обойтись
Празднование Нового года в Мадриде — это не только вечеринки, но и давние традиции. Самая известная из них — Las doce uvas de la suerte, или 12 счастливых виноградин.
По испанскому обычаю, ровно в полночь нужно съесть одну виноградину с каждым ударом часов, чтобы обеспечить удачу на все 12 месяцев следующего года. Задача не из легких, но именно в этом и состоит часть праздничного азарта.
Совет от Дейны Кларк: не откладывайте покупку винограда на последний момент, ведь в канун Нового года его раскупают очень быстро.
Какие еще города стали лучшими для встречи нового года 2026:
- Берлин, Германия занял второе место — город известен своими масштабными open-air вечеринками и клубной культурой. Туристы из Великобритании, Швейцарии, Южной Кореи и Японии любят такие путешествия.
- Милан, Италия оказался на третьей строчке рейтинга. Здесь празднование более сдержанное, с акцентом на гастрономию, концерты и классические события, а не на танцевальную электронную музыку. Новый год в Италии любят путешественники из Великобритании, Китая и Японии.
