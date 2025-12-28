Лучший город Европы для встречи Нового года Сегодня 01:12 — Мир

Лучший город Европы для встречи Нового года

По версии Time Out, лучшим городом Европы для празднования Нового года стал Мадрид, Испания.

Почему именно Мадрид

Тревел-журналистка и писательница Дэйна Камиллери Кларк, которая провела новогоднюю ночь в 10 разных европейских городах, назвала испанскую столицу безоговорочным фаворитом.

По ее словам, в Мадриде Новый год — это не просто несколько часов празднования, а вечеринка на всю ночь. В полночь здесь — только «разминка» перед долгими танцами, музыкой и праздничной атмосферой, которая длится до самого утра.

Приятный бонус — второй обратный отсчет в 1:00 ночи, когда Мадрид символично празднует наступление Нового года вместе с Канарскими островами. Такой опыт можно получить далеко не в любом городе Европы.

По статистическим данным, среди иностранных гостей Мадрида больше всего туристов приезжает из США, Франции и Канады.

Где проходят главные празднования в Мадриде

Эпицентром новогодних событий традиционно становится площадь Пуэрта-дель-Соль. Именно здесь собираются тысячи людей, чтобы вместе считать секунды до полуночи.

В то же время практически все рестораны, бары и клубы города организуют собственные тематические вечеринки — от камерных празднований до масштабных ночных рейвов. Поэтому каждый может выбрать формат по своему вкусу.

Традиция, без которой не обойтись

Празднование Нового года в Мадриде — это не только вечеринки, но и давние традиции. Самая известная из них — Las doce uvas de la suerte, или 12 счастливых виноградин.

По испанскому обычаю, ровно в полночь нужно съесть одну виноградину с каждым ударом часов, чтобы обеспечить удачу на все 12 месяцев следующего года. Задача не из легких, но именно в этом и состоит часть праздничного азарта.

Совет от Дейны Кларк: не откладывайте покупку винограда на последний момент, ведь в канун Нового года его раскупают очень быстро.

Какие еще города стали лучшими для встречи нового года 2026:

Берлин, Германия занял второе место — город известен своими масштабными open-air вечеринками и клубной культурой. Туристы из Великобритании, Швейцарии, Южной Кореи и Японии любят такие путешествия.

Милан, Италия оказался на третьей строчке рейтинга. Здесь празднование более сдержанное, с акцентом на гастрономию, концерты и классические события, а не на танцевальную электронную музыку. Новый год в Италии любят путешественники из Великобритании, Китая и Японии.

