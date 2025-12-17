Новогодний стол-2026: во сколько обойдутся продукты для праздника (инфографика) Сегодня 09:02 — Личные финансы

Новогодний стол-2026: во сколько обойдутся продукты для праздника (инфографика)

По подсчетам, праздничное меню на Новый год для семьи из четырех человек в этом году обойдется около 3980 грн. Это на 10,7% дороже, чем в прошлом.

Об этом сообщил директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик НААН Юрий Лупенко.

Расчеты произведены по средним ценам супермаркетов Украины по состоянию на середину декабря 2025 года. Речь идет о традиционном наборе блюд для среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки.

Стоимость новогоднего стола

Салаты, мясо и молочка

Салат Оливье (3 кг продуктов по традиционной рецептуре) в 2026 году обойдется в 406,87 грн, что на 5,8% больше, чем во время празднования Нового 2025 года. Самым дорогим ингредиентом стала колбаса — 180 грн за 0,5 кг, что на 12,5% дороже в зависимости от производителя. В то же время овощи существенно подешевели.

Благодаря удешевлению овощей стоимость салата «Селедка под шубой» (1,570 кг продуктов) составит 174,83 грн, что всего на 4,0% больше, чем в прошлом году (168,20 грн). Основную долю стоимости формирует филе сельди — 135 грн за 0,5 кг (+13,4%).

За год расходы на мясные продукты выросли на 23%:

350 г сырокопченой колбасы «Брауншвейгская» будут стоить 410 грн (+22%),

0,5 кг запеченного бекона — 276 грн (+21%),

1 кг свежего свиного битка — 339 грн (+15%).

Больше всего подорожало мясо птицы, хотя оно продолжает оставаться самым дешевым среди мясных продуктов: 1 кг куриного филе стоит в среднем 244 грн (+40%). В общей сложности 2,850 кг мясных продуктов на праздничный стол обойдутся в 1269 грн.

Традиционная сельдь (0,5 кг филе) будет стоить 135 грн.

Молочные продукты также прибавили в цене:

твердый сыр (300 г) обойдется в 176 грн (+19%),

сливочное масло (200 г) — в 118 грн (+14%).

Батон белого хлеба обойдется в 35 грн (+25%), а шоколадные конфеты — около 326 грн за 1 кг (+16%).

Овощи и фрукты

Средняя стоимость овощей на новогоднем столе составит 473 грн, что на 5% меньше, чем в прошлом году. Картофель (2 кг) стоит 29 грн (-58%), шампиньоны (1 кг) — 140 грн (-11%), сладкий перец (0,5 кг) — 128 грн (+29%), свежие огурцы (0,5 кг) — 49 грн (-11%), помидоры (1 кг) — 127 грн (+6%).

Фрукты обойдутся примерно в 200 грн, что на 22% дешевле, чем в прошлом году. За 2 кг мандаринов придется заплатить 116 грн, 1 кг бананов стоит в среднем 62 грн, один лимон (200 г) — 22 грн.

Напитки

Из напитков бутылка шампанского «Артемовское» (0,75 л) обойдется в 239 грн (+14%), бренди «Шабо» 5-летней выдержки (0,5 л) — в 278 грн (+6%).

Безалкогольные напитки будут стоить 149 грн (+34%): сок «Наш Сік» мультивитамин (950 мл) — 61,90 грн (+57%), «Кока-кола» (1,75 л) — 60,80 грн (+26%), минеральная вода «Моршинская» (1,5 л)

Таким образом, бюджетный вариант новогоднего стола в 2026 году составит 3980 грн, что на 10,7% больше, чем в прошлом году.

Деликатесы

Отдельно учёные подсчитали стоимость стола с деликатесами. За баночку красной икры (100 г) в среднем придется заплатить 469 грн, а за 180 г красной рыбы — 344 грн. Дополнительные расходы составят около 813 грн, а общая сумма новогоднего стола с деликатесами — 4793 грн (+10,6%).

Почему выросли цены

По словам Юрия Лупенко, рост стоимости новогоднего стола является прямым следствием военных действий — значительных финансовых и материальных потерь украинской экономики и домохозяйств, сокращения производства, дефицита и подорожания горючего, перебоев и осложнений во внутреннем перемещении продукции. Особенно остро ощущается это в зонах боевых действий, временной оккупации и регионах с большим количеством переселенцев.

Кроме того, на фоне полномасштабного вторжения россии дополнительными факторами подорожания стали сокращение производства, рост тарифов на электроэнергию и повышение цен на энергоносители. В то же время аграриям в 2025 году удалось собрать рекордные урожаи овощей, что положительно повлияло на их стоимость для потребителей.

