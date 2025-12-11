Какие продукты можно купить за средства «Зимней поддержки» и «Нацкешбэка» (магазины) Сегодня 16:00 — Личные финансы

Какие продукты можно купить за средства «Зимней поддержки» и «Нацкешбэка» (магазины)

С 11 декабря украинцы смогут покупать участвующие в программе продовольственные товары украинского производства (кроме подакцизных) за счет государственных программ «Зимняя поддержка» и «Национальный кешбэк».

Об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Какие магазины

Первыми предоставили потребителям такую ​​возможность торговые сети Fozzy Group (Сильпо, Фора, THRASH! ТРАШ!, Fozzy) и «Близенько».

«С сегодняшнего дня в более чем 1160 магазинах по всей Украине покупатели смогут приобрести продовольственные товары украинского производства за средства программ „Национальный кешбэк“ и „Зимняя поддержка“. Мы последовательно расширяем инфраструктуру этих программ, чтобы как можно больше украинцев могли воспользоваться государственной помощью. Это немаловажная составляющая как социальной поддержки людей, так и стимулирования внутреннего рынка. Мы благодарны ритейлерам, которые оперативно настроили свои системы для приема оплат картами Национальный кешбэк», — отметил Алексей Соболев, Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Возможность рассчитаться не будет распространяться на онлайн-заказы.

В скором времени к программе присоединятся и другие продуктовые сети. Минэкономики будет уведомлять об этом дополнительно.

Напомним, с 22 ноября Правительство изменило перечень товаров и услуг, которые можно оплатить денежными средствами с карты «Национальный кешбэк». В него входят:

коммунальные услуги;

лекарственные средства и медицинские изделия;

книги и печатная продукция;

почтовые услуги;

благотворительные взносы, в том числе на поддержку ВСУ;

продукты питания украинского производства (кроме подакцизных товаров).

Прием заявок на получение 1000 грн «Зимней поддержки» продолжается до 24 декабря 2025 года. Оформить заявку можно двумя способами: онлайн через приложение «Дія» или в отделении Укрпочты. Подробнее ознакомиться с условиями подачи заявки можно на портале zyma

Денежные средства не предоставляются тем, кто находится за пределами Украины или на временно оккупированной территории.

По состоянию на 11 декабря подано более 16 млн заявок.

Использовать средства, поступившие на карту «Национальный кешбэк» по заявке через «Дія», нужно до 30 июня 2026 года.

Список товаров, за покупку которых начисляется кешбэк или которые можно покупать за средства «Зимней поддержки» и «Национального кешбэка», можно просмотреть по ссылке zyma или: Сделано в Украине

Недавно в Укрпочте рассказали, на что можно потратить 1000 грн зимней поддержки в отделениях.

