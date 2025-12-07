«Зимняя поддержка»: украинцам начали выплачивать 6500 гривен помощи Сегодня 16:27 — Казна и Политика

«Зимняя поддержка»: украинцам начали выплачивать 6500 гривен помощи

Сегодня, 7 декабря, уязвимым категориям украинцев стали начислять выплаты в размере 6500 грн.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«Начались первые выплаты 6500 грн для уязвимых категорий граждан. Часть банков еще производят выплату. В общей сложности на эту выплату уже подали 323 443 человека. Оформить ее можна через „Дію“ или в отделении Пенсионного фонда до 17 декабря», — сообщила Свириденко.

Кто может получить 6500 «Зимней поддержки»

Программа предназначена для граждан, нуждающихся в наибольшей поддержке:

дети на попечении или попечительстве;

дети с инвалидностью, воспитывающиеся в детдомах семейного типа и приемных семьях;

дети ВПЛ, получающие выплаты на проживание;

дети из малообеспеченных семей;

люди с инвалидностью I группы из числа ВПЛ и т. д. ;

; одинокие пенсионеры, с надбавкой по уходу.

Премьер напомнила, что деньги можно будет потратить на лекарства, одежду, обувь в течение шести месяцев после поступления средств.

Детальнее обо всех программах в рамках «Зимней поддержки» для людей и бизнеса можно узнать на платформе zyma.gov.ua.

