Дроны для фронта могут подешеветь Сегодня 20:25 — Казна и Политика

Депутаты предлагают освободить от НДС операции по поставке беспилотников.

В Верховной Раде предлагают освободить от НДС операции по поставке беспилотников и комплектующих к ним. Законопроект направлен на повышение эффективности обеспечения сил обороны в условиях продолжающейся вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

Соответствующий документ уже зарегистрирован в парламенте, пишет издание Новости.Live.

Что предлагает документ

Предлагается внести изменения в Налоговый кодекс, которыми предусмотрено расширение категории беспилотных летательных аппаратов, операции по поставке которых освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость. Сюда также предлагается включить аккумуляторы, пусковые установки и наземные станции дистанционного управления.

«Законопроект направлен на достижение общественно значимой цели — усиление обороноспособности Украины в условиях вооруженной агрессии, и отвечает национальным интересам государства. Его принятие будет способствовать повышению возможностей Сил безопасности и обороны Украины путем ускорения поставок современных беспилотных систем, уменьшения финансовых и административных барьеров в цепях поставок, в том числе за счет благотворительной помощи», — говорится в сообщении.

На данный момент документ прорабатывается в комитете.

Что такое НДС и как это влияет на цену товаров

НДС — это налог на добавленную стоимость, обычно составляет 20% от цены товара или услуги. То есть, если товар стоит 100 гривен, то по НДС покупатель будет платить 120 гривен. 20 гривен с этой суммы — это налог, который идет государству.

Соответственно, если НДС на комплектующие для дронов отменят, они будут стоить дешевле.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.