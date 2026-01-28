«Дия» станет платной? В Минцифры объяснили, что изменится Сегодня 15:34 — Казна и Политика

Появились слухи, что «Дия» станет платной из-за ликвидации госпредприятия для трансформации его в акционерное общество. Однако на самом деле этот шаг ни на что не повлияет.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль на телемарафоне.

«Много было слухов и, так сказать, распространяли разную информацию о ГП „Дия“, но на самом деле все очень просто», — отметила она.

Коваль напомнила, что в июле прошлого года Хозяйственный кодекс был упразднен. Согласно изменениям, все государственные предприятия должны изменить организационно-правовую форму. По ее словам, разные госпредприятия начинают эту процедуру в зависимости от оргструктуры.

«В данном случае, когда мы говорим о ГП „Дия“, то оно превратится в акционерное общество, все акции будут принадлежать государству, поэтому государственное предприятие продолжит работать в том же формате. На „Диб“, на электронные услуги это никак не повлияет и не влияет также и на их стоимость», — сказала замминистра.

Стоимость услуг в «Дии»

Коваль также прокомментировала и стоимость услуг. Она напомнила, что сейчас в «Дии» есть платная функция — мультишеринг, но его оплачивает подключаемая компания.

«Все другие услуги, которые касаются граждан, они не будут платными, потому что „Дия“ — это государственное приложение, и эти услуги будут и далее предоставляться в том формате, как и предоставлялись. Плата может взиматься исключительно за услуги, за которые плата предусмотрена в соответствии с законом», — подчеркнула Коваль.

Она добавила, что плата взимается за услуги, предусматривающие админсбор или государственную пошлину. В то же время, это плата не «Дии», а органу, который в соответствии с законом должен ее получать за услугу.

