Литва выделила более 14 млн евро на восстановление Украины

Казна и Политика
16
Во время заседания в среду, 28 января, правительство Литвы одобрило четыре проекта, направленных на восстановление Украины, которые будут финансироваться из Фонда развития сотрудничества и гуманитарной помощи.
Об этом пишет LRT, передает «Европейская правда».
На эти проекты выделено более 14,5 млн евро.
«Я рада, что наши обещания и договоренности воплощаются в жизнь. Участие Литвы в восстановлении Украины очень важно для нас всех, и я рада, что Литва все больше и больше способствует этому разными проектами и конкретными решениями», — сказала премьер-министр Инга Ругинене.
Согласно предложению Министерства иностранных дел (МИД), на реализацию первой фазы проекта «Школы будущего в Украине» будет выделено 5 млн евро. Из этой суммы 500 тысяч евро из этой суммы поступят из целевого взноса Ирландии в фонд помощи.
По информации МИД, эта фаза, которая будет реализована Центральным агентством по управлению проектами (ЦАУП), будет включать техническое архитектурное проектирование школы в Житомире, разрушенной в 2023 году во время российских атак, и строительство подземного многофункционального укрытия.
По материалам:
Finance.ua
