Военный сбор: поступления выросли более чем в три раза

Казна и Политика
13
В 2025 году поступления военного сбора составили 163,6 млрд гривен. Это более чем в три раза больше, чем в 2024 году (51,2 млрд грн).
Об этом сообщает ГНС.

Наибольшие объемы поступлений обеспечили:

  • г. Киев — 52,6 млрд грн;
  • Днепропетровская область — 18,2 млрд грн;
  • Львовская область — 12,6 млрд грн;
  • Харьковская область — 10,3 млрд. грн.
Рост поступлений связан с действием обновленных норм законодательства и повышением эффективности администрирования налогов.
По материалам:
Finance.ua
