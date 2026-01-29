Военный сбор: поступления выросли более чем в три раза Сегодня 08:38 — Казна и Политика

Военный сбор: поступления выросли более чем в три раза

В 2025 году поступления военного сбора составили 163,6 млрд гривен. Это более чем в три раза больше, чем в 2024 году (51,2 млрд грн).

Об этом сообщает ГНС.

Наибольшие объемы поступлений обеспечили:

г. Киев — 52,6 млрд грн;

Днепропетровская область — 18,2 млрд грн;

Львовская область — 12,6 млрд грн;

Харьковская область — 10,3 млрд. грн.

Рост поступлений связан с действием обновленных норм законодательства и повышением эффективности администрирования налогов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.