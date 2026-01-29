Военный сбор: поступления выросли более чем в три раза
В 2025 году поступления военного сбора составили 163,6 млрд гривен. Это более чем в три раза больше, чем в 2024 году (51,2 млрд грн).
Об этом сообщает ГНС.
Наибольшие объемы поступлений обеспечили:
- г. Киев — 52,6 млрд грн;
- Днепропетровская область — 18,2 млрд грн;
- Львовская область — 12,6 млрд грн;
- Харьковская область — 10,3 млрд. грн.
Рост поступлений связан с действием обновленных норм законодательства и повышением эффективности администрирования налогов.
