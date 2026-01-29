Италия предоставила 1 миллион евро на усиление кибербезопасности Украины Сегодня 06:36 — Казна и Политика

Италия направила 1 млн евро на усиление украинского киберпространства. Около 900 тыс. евро пойдут в защиту Тернопольской области, еще 100 тыс. евро — на поддержку Проектного офиса Таллиннского механизма.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

В Тернопольской области реализуют два киберпроекта

Обновление инфраструктуры: Тернопольщина получит современное сетевое и серверное оборудование.

Тернопольщина получит современное сетевое и серверное оборудование. Развитие защищенной сети: построят сеть с использованием автоматизированных средств безопасности, в том числе с системами EDR, а персонал научат мгновенно реагировать на сложные угрозы.

Часть вклада пойдет на работу Проектного офиса Таллиннского механизма

Это поможет привлекать еще больше международных инициатив по защите украинской цифровой экосистемы.

Также профинансируют ежегодный осмотр национальной системы кибербезопасности от Национального координационного центра (НКЦК) при СНБО Украины.

Читайте также В 2025 году киберпреступники похитили криптовалюты на $2,7 млрд

Италия присоединилась к Таллиннскому механизму в 2024 году. Во время Конференции по восстановлению Украины, состоявшейся в Риме в июле 2025 года, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни подписали декларацию о намерениях по развитию долгосрочных инициатив по наращиванию киберспособностей и укреплению цифровой инфраструктуры.

Таллиннский механизм создан в 2023 году. В его рамках уже реализовано десятки инициатив по усилению киберустойчивости Украины. К механизму присоединились:

Великобритания;

Дания;

Эстония;

Италия, Канада;

Нидерланды;

Германия;

Норвегия;

Польша;

США;

Франция;

Швеция;

Финляндия.

Европейский союз, НАТО и Всемирный банк принимают участие как официальные наблюдатели.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.