В 2025 году киберпреступники похитили криптовалюты на $2,7 млрд
Киберпреступники в 2025 году похитили криптовалюты общей стоимостью $2,7 миллиарда. Эти результаты являются рекордными для злоумышленников и превышают $2,2 млрд в 2024 году и $2 млрд в 2023-м.
Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на данные фирм, занимающихся мониторингом блокчейна.
Известные инциденты
Самой громкой кибератакой года, а также новым рекордом, стала кража криптовалюты на сумму $1,4 млрд с биржи Bybit.
Аналитические компании, занимающиеся блокчейном, вместе с ФБР обвинили в этом ограблении хакеров из Северной Кореи, наиболее активно атакующих биржи и другие web3 и децентрализованные финансовые сервисы.
Ранее в этом году появлялась информация, что в 2025 году северокорейские хакеры угнали криптовалюту на сумму свыше $2 млрд.
По данным расследований, эти средства направляются на финансирование ядерной программы Пхеньяна. В целом с 2016 года объем украденных ими активов уже превысил $6 млрд.
Среди других масштабных инцидентов — взлом децентрализованной биржи Cetus, с которой было похищено $223 млн. В 2025 году также подвергся атаке протокол Balancer на блокчейне Ethereum, что привело к потере еще $128 млн.
Еще одним резонансным случаем стал взлом криптобиржи Phemex, откуда злоумышленники вывели $73 млн.
