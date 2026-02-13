Биткоин упал ниже себестоимости, однако JPMorgan сохраняет оптимизм Сегодня 02:13 — Криптовалюта

Нынешний этап является перебалансировкой на рынке крипты - JPMorgan

Несмотря на падение крипторынка с начала года и недавнюю коррекцию биткоина, один из крупнейших банков Уолл-стрит — JPMorgan — настроен конструктивно. В банке считают, что уже в 2026 г. цифровые активы могут получить новый импульс для роста.

Об этом сообщило издание CoinDesk со ссылкой на отчет банка.

Почему банк сохраняет положительный прогноз

В отчете аналитиков JPMorgan во главе с Николаосом Панигирцоглу отмечается, что в 2026 году ожидается возобновление притока средств в цифровые активы. Главным драйвером этого процесса должны стать не розничные инвесторы, а крупные игроки — фонды и другие институциональные участники рынка.

Оптимизм банка сохраняется даже после резкой коррекции, потянувшей вниз и биткоин.

Биткоин ниже себестоимости: сигнал или риск

После последнего спада биткоин торговался около 66 300 долларов США — ниже расчетной себестоимости его майнинга, которую JPMorgan оценивает примерно в 77 000 долларов.

Исторически уровень производственных затрат майнеров часто выступал своеобразным «мягким полом» для цены. Когда рынок опускается ниже этого уровня, это усиливает давление на майнеров, особенно на тех, у кого более высокие затраты. Часть из них может прекратить работу, что снижает общие затраты сети и постепенно выравнивает ситуацию. В JPMorgan считают, что этот механизм саморегуляции в конце концов стабилизирует рынок.

Волатильность высокая, но институциональный интерес держится

В последние недели криптовалюты испытали заметный спад, а биткоин даже ненадолго опускался ниже ключевых уровней безубыточности для майнеров. Это ухудшило рыночные настроения и снизило активность в блокчейне.

В то же время волатильность остается повышенной, а институциональный интерес выглядит более устойчивым, чем розничный. Это может создать основу для восстановления при условии, что капитал снова начнет активнее перетекать в цифровые активы.

Биткоин против золота

Аналитики также обращают внимание на изменение баланса между биткоином и золотом. С октября золото демонстрировало лучшую динамику, чем BTC , а его волатильность заметно выросла. По мнению банка, такая комбинация факторов постепенно повышает долгосрочную привлекательность биткоина по сравнению с драгоценным металлом.

Ставка на регуляторную определенность

В JPMorgan ожидают, что восстановление потоков в цифровые активы в 2026 году будет поддержано дальнейшим прогрессом в регулировании в США. В частности, речь идет о возможном принятии дополнительных законодательных инициатив, которые обеспечат большую правовую определенность для рынка.

Поэтому, несмотря на текущую коррекцию, в банке рассматривают нынешний этап скорее как фазу перебалансирования, чем начало долгосрочного спада — при условии, что институциональный капитал и регуляторная ясность действительно станут ключевыми драйверами следующей волны роста.

