Курс Bitcoin упал до минимума с ноября 2024 года

Криптовалюта
137
Курс Bitcoin продолжает стремительное падение
Bitcoin в четверг, 5 февраля, оказался на грани падения ниже ключевого уровня в 70 тысяч долларов.
Об этом сообщает Reuters.
В ходе азиатской сессии стоимость крупнейшей в мире криптовалюты снизилась более чем на 3% до 70 052,38 доллара, что стало самым низким показателем с ноября 2024 года.
Ethereum, вторая по капитализации криптовалюта, также демонстрировал снижение, курс упал почти на 2% до 2 086,11 доллара.
По итогам недели Bitcoin уже потерял более 7%, а с начала года его падение приблизилось к 20%. Ethereum с начала года подешевел почти на 30%.

Причины падения рынка

Аналитики связывают резкое падение криптовалют с новостями из США. Триггером для распродажи стала номинация Кевина Орша на должность главы Федеральной резервной системы США.
Рынок ожидает, что Уорш может выступать за сокращение баланса ФРС, что уменьшит объемы ликвидности на финансовых рынках.

Отток средств из ETF

В Deutsche Bank указывают, что долгое снижение криптовалют связано с массовым оттоком средств из институциональных биржевых фондов (ETF).
По оценкам банка:
  • в январе из спотовых биткоин-ETF в США вывели более 3 млрд долларов;
  • в декабре отток составил около 2 млрд долларов;
  • в ноябре — около 7 млрд долларов.
«Системные продажи свидетельствуют о снижении интереса традиционных инвесторов и росте пессимизма по отношению к криптовалютному рынку», — отметили аналитики Deutsche Bank.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что резкое падение биткоина ставит под сомнение его роль как так называемого цифрового золота, ведь во время геополитической нестабильности он не сработал как «тихая гавань». Инвестор Майкл Бюрри предупредил, что биткоин проявил себя скорее как спекулятивный актив, не сумев стать такой защитой от рисков, как, например, драгоценные металлы.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Криптовалюта
