Ethereum и биткоин – наиболее атакованные криптопреступниками сети

В 2025 году потери от взломов в криптоиндустрии резко возросли, хотя количество самих атак почти не изменилось. Хакеры действовали быстрее, более агрессивно и использовали более сложные схемы отмывания средств.

Рекордные потери при почти том же количестве атак

$4,04 млрд — в 2,1 раза больше, чем в 2024 году ($1,94 млрд). При этом количество инцидентов выросло всего на 4%. Более трети всех потерь обеспечил один взлом — атака на Bybit на $1,46 млрд.

Хакеры действуют быстрее

Во втором полугодии средства начинали двигаться уже через две секунды после взлома — вдвое быстрее, чем в начале года. В 76% случаев деньги переводили еще до официальных сообщений об инциденте, а во второй половине года уже в 84,6% случаев.

В среднем хакеры опережали публичные отчеты более чем на 11 часов, в то время как ранее этот разрыв превышал 23 часа.

Отмывание средств стало медленнее, но сложнее

Несмотря на быстрый вывод средств, само отмывание затянулось. Во втором полугодии этот процесс занимал в среднем 10,6 дня против восьми дней в начале года. Почти в 99% случаев использовали многоступенчатые схемы с миксерами, кросчейн-мостами, DEX и некастодиальными кошельками.

Tornado Cash снова стал ключевым инструментом

Миксер Tornado Cash применяли у 41,6% всех взломов. Во втором полугодии его доля резко возросла — до 74,3%. После отмены санкций в январе 2025 г. сервис стал активнее использоваться для отмывания средств.

За год Tornado Cash получил более $2,05 млрд в Ethereum, из которых около $655 млн имели высокий уровень риска. Также возросла доля средств, после миксера поступавших на централизованные биржи.

КНДР, биржи и блокчейны с наибольшими потерями

По оценкам, хакеры, связанные с КНДР, ответственны почти за $1,89 млрд потерь — это около 47% всех убытков 2025 года. Основной целью стали централизованные биржи, потерявшие $1,85 млрд.

Наиболее атакованной сетью остался Ethereum — $2,44 млрд потерь, далее следуют далее следуют биткоин ($456 млн) и Solana ($446 млн).

Также в отчете отмечается, что почти половина похищенных средств ($1,97 млрд) до сих пор не двигается. Заморожено $384,8 млн, а возвращено только $263,2 млн — около 6,5% от общих потерь.

